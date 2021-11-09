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В Минске от коронавируса привились почти в два раза больше человек, чем от гриппа

09 ноября 2021 16:13
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Новости Беларуси. В Минске активно и добровольно идет вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа. От COVID-19 привились почти 580 тысяч человек. Что касается гриппа, вакцину получили свыше 240 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске от коронавируса привились почти в два раза больше человек, чем от гриппа-1

Медики рекомендуют сразу защититься от коронавируса. И лишь затем делать прививку от гриппа. Интервал между ними должен быть не менее двух недель. Например, в Октябрьском районе привиты уже свыше 60 тысяч человек против COVID-19 и около 20 тысяч от гриппа.  

В Минске от коронавируса привились почти в два раза больше человек, чем от гриппа-4

Александра Гордиевская, главная медицинская сестра 3-й центральной районной клинической поликлиники:  
Сегодня наша поликлиника прививает тремя видами вакцин. Министерством здравоохранения Республики Беларусь разрешено прививать одновременно против коронавирусной инфекции и против гриппа. Чем быстрее мы создадим коллективный иммунитет, тем быстрее мы прекратим пандемию коронавирусной инфекции.  

В Минске от коронавируса привились почти в два раза больше человек, чем от гриппа-7

# Вакцинация # общество # Александра Гордиевская # Фотофакт

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