В Минске от коронавируса привились почти в два раза больше человек, чем от гриппа

Новости Беларуси. В Минске активно и добровольно идет вакцинация от коронавирусной инфекции и гриппа. От COVID-19 привились почти 580 тысяч человек. Что касается гриппа, вакцину получили свыше 240 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медики рекомендуют сразу защититься от коронавируса. И лишь затем делать прививку от гриппа. Интервал между ними должен быть не менее двух недель. Например, в Октябрьском районе привиты уже свыше 60 тысяч человек против COVID-19 и около 20 тысяч от гриппа.