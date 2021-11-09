Как найти работу после освобождения из мест лишения свободы? Рассказываем, куда обращаться

Новости Беларуси. Реабилитация и адаптация освобожденных граждан. Лица, вышедшие из мест лишения свободы, находятся на особом контроле у сотрудников органов профилактики. Только в Советском районе таких структур более 20, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

План эффективного взаимодействия между ними обсудили на заседании по рецидивной преступности.