Как найти работу после освобождения из мест лишения свободы? Рассказываем, куда обращаться
Новости Беларуси. Реабилитация и адаптация освобожденных граждан. Лица, вышедшие из мест лишения свободы, находятся на особом контроле у сотрудников органов профилактики. Только в Советском районе таких структур более 20, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
План эффективного взаимодействия между ними обсудили на заседании по рецидивной преступности.
Специалисты отмечают, что освобожденные чаще совершают преступления, если не могут найти работу или имеют зависимости. В связи с этим для них организовано обучение по 32 востребованным профессиям. Например, пекаря или строителя. Сейчас на территории Советского района проживают около 170 человек, которые стоят на учете после освобождения из тюрьмы. Для них уже забронировано почти 200 рабочих мест на столичных предприятиях. С каждым соискателем ведется профилактическая работа.
Елена Семешкина, начальник уголовно-исполнительной инспекции милиции общественной безопасности УВД администрации Советского района:
Субъекты профилактики заранее знают об освобождении данных лиц из мест лишения свободы. Имея информацию об их освобождении, социальном статусе, наличии трудовых специальностей, мы можем спрогнозировать какое-то их трудоустройство либо дальнейшую помощь по ресоциализации. Данные лица обращаются к психологу территориального центра, за гуманитарной помощью в виде вещей, продпайка. Те, которые имеют на это право, получают адресную помощь, регистрируются в отделе занятости населения, где им также предлагаются рабочие места.
Профилактические мероприятия дают свои плоды. По сравнению с 2020 годом, повторных преступлений лицами, освободившимися из тюрьмы, совершено почти на 15 % меньше.