Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?

Союзный трудовой десант! Белорусские и российские студенческие отряды работают вместе над строительством Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Сводная бригада насчитывает свыше полусотни молодых людей из белорусских вузов, а также из Казани и Кирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий вклад в будущее – репортаж Кристины Протосовицкой.

Их выбор – строить. Буквально и метафорически. Заботясь о благоустройстве спортивной площадки, эти молодые люди понимают, что делают шаг навстречу друг другу и будущим поколениям. Отряд Рахима Ахунова преодолел 2 тысячи километров – ровно столько отделяет Брест от Казани.

Рахим Ахунов, командир студенческого энергетического отряда «Заряд» (Казань):

«Хотите в Беларусь?» Мы такие: «Да давайте, поехали!» Так произошло. Сама идея классная. Это надо сделать. У нас в России, считаю, тоже надо сделать, в Казани надо сделать. Всех знаем, все нас хороши приняли. Мы хорошо с ними общаемся. Нам очень нравится здесь, особенно природа нравится. Классно!

Александр Перевозчиков, комиссар студенческого отряда «Заряд» (Россия):

Работа есть работа, мы трудимся и выкладываемся на все сто процентов. Отряд Артема Лохмачева из российского Кирова состоит из тех, кто по профессии будет всегда на передовой жизни – спасатели и полицейские. Долг, честь и доблесть для ребят имеет свое священное значение.

Артем Лохмачев, командир студенческого отряда «Киров» (Россия):

Первым делом – помочь нашим друзьям-белорусам реконструировать здание казармы 125-го стрелкового полка. Я хотел бы это восстановить лично. Я много читал про Брестскую крепость и смотрел фильм «Брестская крепость», очень понравилось. Интересно посетить те места, которые были в фильме. Я их уже посетил.

В исторически точном месте, где шли бои в июне 41-го, на Кобринском укреплении легендарной Цитадели, уже совсем скоро появится центр патриотического воспитания молодежи. Первая очередь проекта подразумевает реконструкцию двух казарм под размещение и спортгородок для активностей. В ходе второй и третьей планируют восстановить казармы тенального фронта и Западного форта.