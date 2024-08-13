Прямой эфир

Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?

13 августа 2024 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзный трудовой десант! Белорусские и российские студенческие отряды работают вместе над строительством Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Сводная бригада насчитывает свыше полусотни молодых людей из белорусских вузов, а также из Казани и Кирова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общий вклад в будущее – репортаж Кристины Протосовицкой.

Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?-1

Их выбор – строить. Буквально и метафорически. Заботясь о благоустройстве спортивной площадки, эти молодые люди понимают, что делают шаг навстречу друг другу и будущим поколениям. Отряд Рахима Ахунова преодолел 2 тысячи километров – ровно столько отделяет Брест от Казани.

Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?-4

Рахим Ахунов, командир студенческого энергетического отряда «Заряд» (Казань):
«Хотите в Беларусь?» Мы такие: «Да давайте, поехали!» Так произошло. Сама идея классная. Это надо сделать. У нас в России, считаю, тоже надо сделать, в Казани надо сделать. Всех знаем, все нас хороши приняли. Мы хорошо с ними общаемся. Нам очень нравится здесь, особенно природа нравится. Классно!

Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?-7

Александр Перевозчиков, комиссар студенческого отряда «Заряд» (Россия):
Работа есть работа, мы трудимся и выкладываемся на все сто процентов.

Отряд Артема Лохмачева из российского Кирова состоит из тех, кто по профессии будет всегда на передовой жизни – спасатели и полицейские. Долг, честь и доблесть для ребят имеет свое священное значение.

Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?-10

Артем Лохмачев, командир студенческого отряда «Киров» (Россия):
Первым делом – помочь нашим друзьям-белорусам реконструировать здание казармы 125-го стрелкового полка. Я хотел бы это восстановить лично. Я много читал про Брестскую крепость и смотрел фильм «Брестская крепость», очень понравилось. Интересно посетить те места, которые были в фильме. Я их уже посетил.

Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?-13

В исторически точном месте, где шли бои в июне 41-го, на Кобринском укреплении легендарной Цитадели, уже совсем скоро появится центр патриотического воспитания молодежи. Первая очередь проекта подразумевает реконструкцию двух казарм под размещение и спортгородок для активностей. В ходе второй и третьей планируют восстановить казармы тенального фронта и Западного форта.

Ребята из России приехали на помощь! Как союзный студотряд трудится в Беларуси?-16

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета ОО «БРСМ»:
Мы строим этот объект всей страной. Я уверен, что здесь будут огромные возможности у молодежи всей страны проводить обучающие тренинги и семинары, свои мероприятия. И, конечно, как говорят наши студотряды, они в дальнейшем планируют сюда приводить своих детей, обучать их в этом в центре. Объект знаковый, и мы видим, какой он масштабный. И я уверен, здесь любой молодой человек найдет себе применение.

Подробности в видео.

# Строительство # общество # Юрий Сегенюк # Кристина Протосовицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Раскрыли секрет белорусского хлеба! Чем пекари собираются удивлять на «Бацькавай булке»?
13 августа 2024 16:50

Раскрыли секрет белорусского хлеба! Чем пекари собираются удивлять на «Бацькавай булке»?

Можно ли остановить развитие остеопороза? Поговорили с ревматологом
13 августа 2024 14:07

Можно ли остановить развитие остеопороза? Поговорили с ревматологом

В Брестской области представили нового руководителя региона
13 августа 2024 14:02

В Брестской области представили нового руководителя региона