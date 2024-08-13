Раскрыли секрет белорусского хлеба! Чем пекари собираются удивлять на «Бацькавай булке»?

Мука и хлеб из зерна нового урожая уже поступают на полки магазинов, причем не только Беларуси, доезжают вплоть до Африки, стран Ближнего Востока и Латинской Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукция белорусской хлебопекарной промышленности неизменно в топе у покупателей из-за своей натуральности и традиционной рецептуры. Неудивительно, что еще достаточно молодой свислочский фестиваль хлеба «Бацькава булка» с первого дня пришелся по вкусу белорусам. Третий по счету пройдет уже в эту субботу, 17 августа. Организаторы обещают расширенный формат и новинки. Продолжит Галина Буро.

Пекари готовятся к участию в каравай-фесте «Бацькава булка». Он расширяет формат и становится большим праздником хлеба. Марина Лукашевич уже вторую неделю трудится над 12-килограммовым караваем «80 мирных лет» с прицелом на победное место в конкурсе.

Марина Лукашевич, формовщик теста Лидского хлебозавода предприятия «Гроднохлебпром»:

Колоски – это символ плодородия и богатства. Хотела прикоснуться немножко к традициям и обычаям предшествующих поколений.

Пекари намерены удивить гостей феста. В прошлые годы настоящий бум вызвали 100-килограммовый каравай, а еще гигантский Гродненский драмтеатр и Покровский собор из теста. На этом не остановятся.

Жанна Шебухова, начальник планово-производственного отдела Лидского хлебозавода предприятия «Гроднохлебпром»:

В этом году «Гроднохлебпром» собирается побить рекорд – испечь Бацькаву булку длиной пять метров и угостить ею всех гостей праздника. Республиканский конкурс пекарей на каравай-фесте устроят впервые: от хлебобулочных традиций до трендов 21 века. Ожидают под сотню участников со всей страны.