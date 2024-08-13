Можно ли остановить развитие остеопороза? Поговорили с ревматологом

Остеопороз – это системное заболевание костной ткани, характеризующееся уменьшением их плотности и ухудшением структуры. Это состояние делает кости более хрупкими и подверженными переломам, даже при легком воздействии.
Остеопороз – это системное заболевание костной ткани, характеризующееся уменьшением их плотности и ухудшением структуры. Это состояние делает кости более хрупкими и подверженными переломам, даже при легком воздействии.
Александра Щербо, врач-ревматолог клиники «Мерси»:
Около 85 % случаев остеопороза – это первичный остеопороз, в том числе постменопаузальный. К факторам риска развития остеопороза относится женский пол, возраст старше 65 лет, наличие низкоэнергетических переломов в анамнезе, курение, злоупотребление алкоголем, длительный прием глюкокортикостероидов, низкая масса тела, низкая физическая активность.
Еще одна причина остеопороза – недостаток кальция и витамина D в организме, которые необходимы для укрепления костной ткани. Остеопороз можно обнаружить с помощью специальных методов диагностики, таких как денситометрия, измерение минеральной плотности костей. Раннее выявление заболевания поможет предотвратить его прогрессирование.
Александра Щербо:
Золотым стандартом диагностики остеопороза является рентгеновская денситометрия. При выполнении рентгеновской денситометрии оценивается минеральная плотность костной ткани поясничного отдела позвоночника и шеек бедренных костей. Эти два отдела являются наиболее важными, так как перелом этого отдела приводит к инвалидизации человека. Также для диагностики остеопороза используются общеклинические анализы. Выполняется биохимический анализ крови, в котором оценивается уровень кальция, фосфора, определяется уровень витамина D и ряд гормонов для дальнейшего правильного лечения.
Для предотвращения остеопороза рекомендуется соблюдать сбалансированное питание, богатое кальцием и витамином D, вести активный образ жизни, избегать вредных привычек, регулярно заниматься физическими упражнениями, к примеру скандинавской ходьбой или лечебной физкультурой. А вот бег и прыжки противопоказаны, так как они могут привести к переломам.
Александра Щербо:
Пациент с остеопорозом должен употреблять две порции кисло-молочных продуктов в день, так как в них содержится наибольшее количество кальция. Например, употребление творога и твердых сортов сыра является достаточным для восполнения суточной нормы кальция. Также важным фактором профилактики остеопоротических переломов является профилактика падений. Для этого пациент должен использовать ходунки, трость при ходьбе, также может быть использован протектор бедра.
Для лечения остеопороза используются различные методы, включая препараты, способствующие укреплению костей, физиотерапевтические процедуры и консультации специалистов, включая эндокринологов и ревматологов.
Александра Щербо:
К медикаментозным методам лечения остеопороза относится употребление препаратов кальция в дозе 1 000 мг в сутки, разделенных на 2 приема. Препараты кальция следует принимать через 2-3 часа после употребления молочных продуктов. Дальше необходимо принимать препараты витамина D. Доза подбирается индивидуально в зависимости от уровня витамина D у конкретного человека, средняя профилактическая доза 2 000 международных единиц в сутки. Витамин D следует употреблять вместе с молочными продуктами, так как он является жирорастворимым витамином. Третьим пунктом медикаментозного лечения остеопороза является использование бисфосфонатов. Эти препараты назначаются только по показаниям и только врачами.
Остеопороз – это серьезное заболевание, которое требует внимательного отношения и своевременного вмешательства. Такие простые профилактические действия могут помочь вам сохранить здоровье костей на многие годы.
Александра Щербо:
Процесс остеопороза достаточно длительный, не стоит ожидать быстрого прироста минеральной плотности в первый год лечения. Основной целью первого года лечения является стабилизация процесса.
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