Можно ли остановить развитие остеопороза? Поговорили с ревматологом

Остеопороз – это системное заболевание костной ткани, характеризующееся уменьшением их плотности и ухудшением структуры. Это состояние делает кости более хрупкими и подверженными переломам, даже при легком воздействии.

Александра Щербо, врач-ревматолог клиники «Мерси»:

Около 85 % случаев остеопороза – это первичный остеопороз, в том числе постменопаузальный. К факторам риска развития остеопороза относится женский пол, возраст старше 65 лет, наличие низкоэнергетических переломов в анамнезе, курение, злоупотребление алкоголем, длительный прием глюкокортикостероидов, низкая масса тела, низкая физическая активность.

Еще одна причина остеопороза – недостаток кальция и витамина D в организме, которые необходимы для укрепления костной ткани. Остеопороз можно обнаружить с помощью специальных методов диагностики, таких как денситометрия, измерение минеральной плотности костей. Раннее выявление заболевания поможет предотвратить его прогрессирование.

Александра Щербо:

Золотым стандартом диагностики остеопороза является рентгеновская денситометрия. При выполнении рентгеновской денситометрии оценивается минеральная плотность костной ткани поясничного отдела позвоночника и шеек бедренных костей. Эти два отдела являются наиболее важными, так как перелом этого отдела приводит к инвалидизации человека. Также для диагностики остеопороза используются общеклинические анализы. Выполняется биохимический анализ крови, в котором оценивается уровень кальция, фосфора, определяется уровень витамина D и ряд гормонов для дальнейшего правильного лечения.

Для предотвращения остеопороза рекомендуется соблюдать сбалансированное питание, богатое кальцием и витамином D, вести активный образ жизни, избегать вредных привычек, регулярно заниматься физическими упражнениями, к примеру скандинавской ходьбой или лечебной физкультурой. А вот бег и прыжки противопоказаны, так как они могут привести к переломам.

Александра Щербо:

Пациент с остеопорозом должен употреблять две порции кисло-молочных продуктов в день, так как в них содержится наибольшее количество кальция. Например, употребление творога и твердых сортов сыра является достаточным для восполнения суточной нормы кальция. Также важным фактором профилактики остеопоротических переломов является профилактика падений. Для этого пациент должен использовать ходунки, трость при ходьбе, также может быть использован протектор бедра.