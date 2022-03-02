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«Будут внесены изменения в 20 кодексов». Сколько законов предстоит доработать в связи с принятием обновлённой Конституции?

02 марта 2022 06:45
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Новости Беларуси. Белорусы выбирают мир и формируют будущее своей страны. По предварительным подсчетам, большинство голосовавших одобрило новый проект Конституции. Теперь предстоит пересмотр и доработка законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будут внесены изменения в 20 кодексов». Сколько законов предстоит доработать в связи с принятием обновлённой Конституции?-1

Поправки Конституции внесут изменения во многие сферы: от социальных вопросов до глобальных принципов. Перемены коснутся и сферы здравоохранения. В обновленной Конституции предусматривается, что каждый белорус несет ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья.

«Будут внесены изменения в 20 кодексов». Сколько законов предстоит доработать в связи с принятием обновлённой Конституции?-4

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы знаем, что вновь принятая Конституция предполагает, что будут внесены изменения в 20 кодексов и около 60 законов. У нас это будет общий кодекс. Когда мы заранее разрабатывали и принимали новый закон о здравоохранении, все те положения, которые сейчас в том числе вошли в Конституцию, уже в нем заложены. Поэтому полгода мы уже отработали, сейчас посмотрим практику применения.

В обновленном проекте Конституции изменены 82 статьи, две исключены, текст дополнен одной новой главой и 11 статьями.

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# Конституция # общество # Людмила Макарина-Кибак # Фотофакт

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