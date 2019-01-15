«Это сродни машины без тормозов». Чем опасен тюбинг для детей и каковы последствия?
Конец 2018 и начало нового года буквально всколыхнули наше общество сообщениями и известиями о последствиях катания на тюбингах.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии – Андрей Ярошевич.
Почему стали происходить подобные вещи?
Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:
Последнее время тюбинг приобрел какой-то массовый абсолютно рост. Почему? Во-первых, это самое очень простое спортивное устройство, это даже не санки. Надул, дал ребенку, посадил и поехал. Но за этой простотой кроется самое коварное. Родители садят на этот надувной предмет, не подозревая, что он сродни машины без тормозов. Если относится к тюбингу как к спортивному снаряду: да это хорошее развлечение, но только при одном условии, что оно приходится на зимний период на специально оборудованных площадках, или на летний период на водных аттракционах. Но когда во дворах, на крутых откосах, возле горок, автодорог, автострад, детских площадков, родители не думают. Но в то же время детям это не всегда возможно объяснить.
Для того, чтобы управлять тюбингом нужно иметь хорошую спортивную подготовку и управлять им также сложно, как и экстремальным спортивным снарядом. Ребенок глубоко сидит вот в этой надувной камере, он даже не выпрыгнет. Самое страшное, что его выбрасывает из этого спортивного устройства и выбрасывает, как правило, не только при соприкосновении с каким-то препятствием, но даже просто на кочке, на всем!
Какие несчастные случаи возможны при неконтролируемом использовании тюбинга?
Андрей Ярошевич:
Все, что угодно может быть. Начиная от каких-то серьезных повреждений рук и ног, переломов, ушибов, сотрясений головного мозга, повреждений внутренних органов. Не могу пугать родителей, не могу говорить о том, что это запретно, что это плохо, нет. Это активный вид отдыха, но в то же время это экстремальный вид отдыха, который требует очень серьезного рассмотрения.
Может это нужно как-то запретить либо ввести возрастные ограничения на использование тюбинга?
Андрей Ярошевич:
Оговорено, что на этих тюбингах можно кататься с горки с уклоном не более 10%, 12% максимум. Должны быть специально оборудованные горки, но при этом при всем ребенок должен быть оснащен элементарными элементами защиты – шлемом.