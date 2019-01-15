«Это сродни машины без тормозов». Чем опасен тюбинг для детей и каковы последствия?

Конец 2018 и начало нового года буквально всколыхнули наше общество сообщениями и известиями о последствиях катания на тюбингах.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – врач травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии – Андрей Ярошевич.

Почему стали происходить подобные вещи?

Андрей Ярошевич, врач травматолог-ортопед приемного отделения РНПЦ травматологии и ортопедии:

Последнее время тюбинг приобрел какой-то массовый абсолютно рост. Почему? Во-первых, это самое очень простое спортивное устройство, это даже не санки. Надул, дал ребенку, посадил и поехал. Но за этой простотой кроется самое коварное. Родители садят на этот надувной предмет, не подозревая, что он сродни машины без тормозов. Если относится к тюбингу как к спортивному снаряду: да это хорошее развлечение, но только при одном условии, что оно приходится на зимний период на специально оборудованных площадках, или на летний период на водных аттракционах. Но когда во дворах, на крутых откосах, возле горок, автодорог, автострад, детских площадков, родители не думают. Но в то же время детям это не всегда возможно объяснить.