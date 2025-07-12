Реанимация регионов – на примере Шклова покажут, какими должны стать районы будущего

«Беларусь будет развиваться за счет регионов» – эта фраза Президента стала стимулом и даже призывом к действию для того, чтобы поднять районные центры и небольшие населенные пункты до уровня развития больших городов. Образцово-показательным примером для глобального преображения по всем сферам был выбран Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И неслучайно. Процесс лично контролирует глава государства и знает здесь буквально каждый участок земли. Александр Лукашенко прекрасно осведомлен о ситуации в регионе, поэтому именно в Шклове может наглядно проследить ход работ до и после, держать руку на пульсе строительства, модернизации и благоустройства.

Еще одна новая, но уже зарекомендовавшая себя эффективная практика – проведение главой государства выездных семинаров по различным важным темам. Это также направлено на то, чтобы масштабировать передовой опыт. 11 июля Александр Лукашенко осмотрел ход строительных работ в Шкловском районе с борта вертолета, а затем заслушал доклад управляющего делами. В центре внимания в первую очередь объекты, которые Президент посещал в апреле 2025 года. Это строительство современного агросервиса, реконструкция комбикормового завода и возведение в райцентре нового молокоперерабатывающего предприятия. Юрий Назаров констатировал: «Идем в графиках и сроках». О том, как рождаются четкие ориентиры для выхода регионов на новый уровень жизни, труда и зарплат. Проект, которого ждут в каждом уголке Беларуси – в сюжете наших корреспондентов.

В Беларуси курс на устойчивое развитие регионов остается неизменным. Укрепление социальной и производственный инфраструктуры, строительство и благоустройство – все это работает на главную цель: обеспечение достойной жизни для каждого жителя страны. Шкловский район – один из ярких примеров, где уже реализуется комплексный подход к развитию территорий. И дело не в том, что это малая родина Александра Лукашенко, а в том, что он хорошо знаком с каждым объектом региона и четко представляет, какие решения необходимо принимать. Чтобы успешный опыт в перспективе использовать в масштабах всей страны.

Райагросервис холдинга «Купаловское» – один из объектов, включенных в программу восстановления. В апреле здесь побывал Президент. Там, где раньше стояли аварийные цеха по ремонту техники и молочного оборудования, уже несколько месяцев кипит работа: идет масштабная реконструкция. В обновленном агроцентре будет организован полный цикл ремонта сельхозтехники.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:

Мы сегодня используем абсолютно иную технику. Это мощные энергонасыщенные тракторы, это широкозахватная прицепная техника. И в тех условиях, в тех мастерских, которые есть, не всегда можно обеспечить ее ремонт. Она занимает большое пространство, и поэтому, пока уберешь культиватор, невозможно загнать трактор. Поэтому наши подходы по этому агросервису иные. Мы делаем большую крытую площадку, мы делаем большое хорошее здание, где можно провести качественно весь ремонт. Райагросервисы – настоящая опора для аграриев. Именно здесь сельхозтехнике дают вторую жизнь. Что позволяет хозяйствам не тратить лишние деньги на новую и не терять время в разгар сезона. Такой продуманный подход делает развитие сельского хозяйства более эффективным. Потому, посещая весной площадку, Президент дал четкое поручение: выполнить все работы грамотно и сдать объект к концу года, чтобы он мог стать примером для других регионов.

«Тяп-ляп не получится!» – Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова. Строительство в регионах новых предприятий – это залог эффективного использования сырья и развития местной экономики. Так, в Шкловском районе возводится новый молокозавод. Он станет частью местного маслодельного производства. После запуска завод сможет перерабатывать до 300 тонн молока в сутки. А это значит больше продукции, больше рабочих мест. Сейчас на предприятии заняты около 200 человек, а после расширения штат увеличится минимум на сотню. Завершить строительство нового предприятия планируют к концу 2026 года.