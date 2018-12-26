Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске

Новости Беларуси. Новые регулировщики будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые регулировщики будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Такие светофоры – первые в Минске. С их помощью Госавтоинспекция проведет эксперимент и выяснит, поможет ли нововведение урегулировать движение и избежать ДТП.
Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В том случае, если их установка будет оправдана, то они и далее будут осуществлять регулирование дорожных потоков.