Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске

Новости Беларуси. Новые регулировщики будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такие светофоры – первые в Минске. С их помощью Госавтоинспекция проведет эксперимент и выяснит, поможет ли нововведение урегулировать движение и избежать ДТП.