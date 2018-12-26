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Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске

26 декабря 2018 21:27
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Новости Беларуси. Новые регулировщики будут работать в режиме желтого мигания и напоминать водителям, что при повороте налево необходимо уступить дорогу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске-1

Такие светофоры – первые в Минске. С их помощью Госавтоинспекция проведет эксперимент и выяснит, поможет ли нововведение урегулировать движение и избежать ДТП.

Экспериментальные светофоры устанавливают на пересечении Козлова и Платонова в Минске-4

Александра Попова, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В том случае, если их установка будет оправдана, то они и далее будут осуществлять регулирование дорожных потоков.

# Улицы Минска # общество # Александра Попова # Фотофакт

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