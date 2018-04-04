Помочь детям с врождёнными изменениями позвоночника. Врачи Беларуси и России совместно проводят уникальные операции

Новости Беларуси. Врачи Беларуси и России внедряют уникальную технологию, которая поможет детям с врожденными изменениями позвоночника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых случаях заболевание приводит даже к инвалидному креслу.

Совместная белорусско-российская разработка дает возможность справиться с недугом буквально за одну операцию. Нездоровый позвонок удаляют, а вместо него вставляют специальную металлоконструкцию. В лечении используют и возможности 3D-печати. Такие уникальные операции уже проводят в Санкт-Петербурге и Минске. Отметим, что хирурги научились помогать даже полугодовалым пациентам.