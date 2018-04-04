Помочь детям с врождёнными изменениями позвоночника. Врачи Беларуси и России совместно проводят уникальные операции
Новости Беларуси. Врачи Беларуси и России внедряют уникальную технологию, которая поможет детям с врожденными изменениями позвоночника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В некоторых случаях заболевание приводит даже к инвалидному креслу.
Совместная белорусско-российская разработка дает возможность справиться с недугом буквально за одну операцию. Нездоровый позвонок удаляют, а вместо него вставляют специальную металлоконструкцию. В лечении используют и возможности 3D-печати. Такие уникальные операции уже проводят в Санкт-Петербурге и Минске. Отметим, что хирурги научились помогать даже полугодовалым пациентам.
Сергей Виссарионов, заместитель директора детского ортопедического института им. Г.И. Турнера (Россия):
Все операции заканчиваются положительно.
На сегодняшний день мы выбрали тот объем хирургического вмешательства и тот идеологический подход к лечению данной категории пациентов, чтобы создавать благоприятные условия для их дальнейшего роста и развития.
Эта методика разрабатывалась совместно с Республиканским научно-практическим центром травмотологии и ортопедии Республики Беларусь и нашим институтом, что в общем-то и явилось инновацией в развитии хирургии позвоночника у пациентов детского возраста.
Врожденная патология позвоночника – довольно распространенная проблема как в России, так и в Беларуси. Чтобы объединить усилия в борьбе с этим заболеваниям, в 2017 году началась реализация отдельной научной программы Союзного государства. В результате должны появиться индивидуальные спинальные системы. Сейчас врачи и ученые двух стран работают над выявлением специальных маркеров, которые помогут понять, как болезнь будет развиваться дальше. Программа рассчитана до 2020 года.