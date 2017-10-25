«Руководитель соглашался, а потом все затягивалось»: как работают с обращениями граждан в Витебске

Новости Беларуси. У героев нашего следующего сюжета разные, но где-то все же похожие истории. Для решения своих проблем одни написали не одно письмо и обошли не одну инстанцию, а другим хватило и одного звонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Денис Сапожников на днях стал героем нашего репортажа – в его квартире вода течет прямо по стенам. Но, по словам молодого человека, ЖЭС отказывается видеть в этом проблему. И даже вышедший в эфир материал для представителя коммунальных служб не аргумент. В этот раз Денис отправляется к руководителю управления.

Василий Зеньков, начальник ЖЭУ №14 Витебска:

Будет проведена служебная проверка и по факту выявленных нарушений данный работник будет привлечен к ответственности. Это уже второе ЖЭУ, где Сапожникова будут знать, как говорится, в лицо. Сегодня он помогает решить квартирный вопрос своей родственнице . Опыт общения с представителями коммунальных служб у молодого человека немалый, однако ходить по кругу, говорит Денис, уже устал.

Денис Сапожников, житель Витебска:

Я начал с мастера. Мастер некоторые моменты не хотел делать. Я ходил к его начальнику, руководителю. Руководитель, вроде, соглашался, а потом это все затягивалось. Потом мне приходилось идти в ЖРЭТ звонить, обращаться. А это уже дом на Смоленской. Интересы его жильцов представляет пенсионерка Валентина Ананьева. Которая долгое время буквально выбивала капитальный ремонт жилья. Дошла даже до Администрации Президента. В итоге сделали. Но, не все и не так.

Валентина Ананьева, житель Витебска:

Ходить я стала с 2011 года. С 2011 по 2016 включительно. И сейчас 2017 год, я все равно продолжаю ходить. Только в Витебский облисполком в этом году обратились за помощью более двух тысяч человек. Рейтинг жалоб по прежнему возглавляет сфера ЖКХ. И все же звонков в последнее время не так много, как раньше, говорят чиновники. А могло быть еще меньше – просто систему нужно выстроить, научившись решать проблемы на первоначальном уровне.

Илона Шульга, начальник отдела по обращениям граждан и юридических лиц:

Сбой в этой сложной работе происходит, как правило, на местах. При первичном столкновении с гражданином. Самое главное – это проявление компетентности, терпимости, внимания к человеку. Тогда любое обращение разрешается. Именно так решилась проблема гомельских новоселов, которым местная власть помогла с детской площадкой. Не секрет, что сегодня инфрастуктура просто не успевает за строителями. Поэтому решать вопрос обустройства двора жильцам пришлось уже вместе с коммунальщиками.