Единая база обращений граждан будет создана в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси создадут единую базу обращений граждан. Это позволит детально отследить историю каждой жалобы или предложения и оценить реакцию чиновников на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявила глава Администрации Президента. Наталья Кочанова 25 октября общалась с жителями столицы в Администрации Первомайского района.

На прием пришли несколько десятков человек. Большинство вопросов из жилищно-коммунальной сферы, в частности, капительного ремонта. Как сообщила нам глава администрации, работа с обращениями граждан будет усовершенствована.