Скорая помощь Витебской области работает по-новому: что изменилось

Новости Беларуси. Служба скорой помощи Витебской области первой в стране начала работать по-новому. Если раньше вызовы обслуживали по административному принципу, то есть к вам приезжала бригада медиков из вашей подстанции, то теперь подход территориальный – другими словами к пациенту отправят ближайшую машину неотложки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отслеживать ситуацию медики будет в режиме онлайн. Золотая осень в центральном парке едва не стала последней в жизни этого мужчины. Сердечный приступ. Потеря сознания. Хорошо, прохожие среагировали быстро. А скорая оказалась на месте буквально через две минуты.

Светлана Янковская, врач выездной бригады интенсивной терапии Витебской станции скорой помощи:

Доехать вовремя, поставить верный диагноз и как можно быстрее оказать экстренную медицинскую помощь. Для нас, как выездных бригад, в общем-то, ничего не изменилось. До этого дня в Витебской области, как и во всех регионах, скорую медпомощь оказывали по такому принципу: если вы находитесь в зоне обслуживания одной станции – машина с другой уже не приедет, даже если она находится ближе.

Юрий Деркач, начальник управления здравоохранения Витебского облисполкома:

Район финансировался на одного жителя. И если бы скорая помощь одного района выезжала в близлежащий другой район, то тогда они бы выезжали за те деньги, которые шли на оказание медицинской помощи непосредственно административной территории. Поэтому это было сделать невозможно. Поэтому когда Витебская область 4 года назад перешла на финансирование на случай оказания медицинской помощи, то мы выделяем деньги по факту оказания медицинской помощи. Решение финансовых вопросов фактически позволило скорым приезжать еще быстрее. Изменился подход к перераспределению потоков, а бригады стали в несколько раз мобильнее. Специально разработали дорожную карту экстренной помощи, а все машины снабдили GPS- навигаторами. Анастасия БУТ, СТВ:

Навигация построена по принципу светофора. Красный – машина стоит, зеленый – едет. Но, несмотря на цветовую палитру, в экстренной ситуации к пациенту отправят ближайший автомобиль. А его вызов переадресуют другому экипажу.