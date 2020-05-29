Разыгрывается 20 призов в неделю. Что нужно сделать в приложении «Оплати», чтобы выиграть в акции?

Новости Беларуси. Более 10 тысяч электронных билетов для проезда в общественном транспорте белорусы ежедневно покупают по системе «Оплати», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту инновационную технологию от резидента ПВТ компании LWO и «Белинвестбанка» внедрили 29 мая и в Новополоцке – пока на нескольких маршрутах, но планы амбициозные. Анастасия Бут продолжит.

Сканирую наклейку, и у меня сразу же появляется «оплатить» поездку. Я оплачиваю поездку. «Вы успешно приобрели один билет».

43 тысячи пассажиров в день или 1,5 миллиона в месяц. Общественным транспортом в Новополоцке пользуется едва ли не каждый второй житель молодого города. Теперь и здесь появилась возможность рассчитаться за проезд через приложение «Оплати».

Илья Кончиц, житель Новополоцка:

Новополоцк – молодежный город. Система, на мой взгляд, прикольная. Сегодня загружу, посмотрю.

Иван Ращинский, директор АТП № 6 Новополоцка:

Для предприятия ясно, что издержки на такого рода сопровождение гораздо меньше, чем на более устоявшиеся способы оплаты проезда, как компостеры, валидаторы. Поэтому мы заинтересованы в продвижении этого продукта и планируем весь наш подвижной состав, который работает в Новополоцке, перевести на такую систему оплаты проезда.

Впервые в стране одновременно с запуском продаж smart-билетов на одну поездку разработчик – резидент ПВТ компания LWO – предоставил возможность приобретать и электронные проездные. Для этого достаточно просто скачать приложение в Play Market и AppStore совершенно бесплатно.

Пока у меня ноль рублей в кошельке.

Кирилл Талейко, заместитель директора LWO по техническим вопросам:

Отлично. Смотрите, у вас есть зато на первой странице две прекрасные вещи. Одна из них называется «принять деньги». Нажимайте на нее. А у меня есть отличная кнопка рядом «отправить деньги». Я сканирую ваш QR-код, и говорим, что вам 10 рублей. Почему надо сегодня постараться поставить систему «Оплати», всем постараться поставить? Потому что с понедельника «Белинвестбанк» проводит очень интересную акцию. С понедельника, с 25 числа, и будет проводить до 16 августа. По этой акции будет еженедельно розыгрыш 20 призов. В акции будут участвовать те, у кого на кошельке будет 50 рублей и более и кто сделает какое-то действие с «Оплати».

Олеся Усовская свой первый шаг к выигрышу, а заодно и к простым безналичным расчетам, уже сделала.

Олеся Усовская, жительница Новополоцка:

Я попробовала сама. Это быстро очень, это удобно, это позволяет не носить с собой наличные деньги, не стоять в очереди за талончиками, не быть привязанным к работе киосков или еще чего-то.

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления ОАО «Белинвестбанк»:

Мы выделяем пять причин, почему данная технология становится популярной. Первое – это безопасность. Вам не надо ни к чему прикасаться, никаких денежных средств при себе иметь, только ваш мобильный телефон. Вторая причина – это скорость. Наведя простым движением камеру мобильного устройства на QR-код, вы тут же покупаете билет по ссылке в приложение. Кроме того, это экологичность. Никакой бумаги, никаких денежных средств, все в электронном виде, ваш билет на смартфоне. Ну и самое главное – вы его никогда в жизни не потеряете и вспомните всю историю поездок, потому что вся история сохраняется в вашем устройстве. Дополнительные возможности – это экосистема «Белинвестбанка». Мы хотим, чтобы ваш мобильный телефон стал универсальным средством получения финансовых услуг, которые вам необходимы для жизни.

На географической карте системы «Оплати.Транспорт» уже 13 городов. Ежедневно по всей Беларуси покупают более 10 тысяч электронных билетов.

Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:

Наша цель – это вся наша страна. Наша цель – чтобы любой, приехав в любой другой город в нашей стране, мог этим приложением спокойненько оплатить, мог пользоваться и билетами, и проездными, то есть пользоваться всеми теми сервисами, которые в ряде городов дополнительно подключают к нашему сервису. Так, на автобусе можно приехать не только на нужную остановку, но и в мир возможностей сервиса «Оплати», где даже за перевод средств, в отличие от любых других приложений, не нужно платить комиссию.