Развода не будет: Джигурда и Анисина помирились

Новости России. Скандал в семье шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной подошел к логическому завершению.

10 марта состоялось очередное заседание суда по делу о разводе 53-летнего актера и 39-летней фигуристки. После того как в зале суда Джигурда заявил, что не обвинял супругу в измене, адвокат Анисиной Сергей Жорин отозвал иск о расторжении брака.

По словам адвоката, супруги встретились в Париже и все обсудили.

В некоторых СМИ появились сообщения о том, что одним из обязательных условий примирения Анисина назвала посещение Джигурдой психотерапевта.



По мнению адвоката Жорина, артисту действительно стоило бы полечиться.

Сергей Жорин, адвокат (в Instagram):

Несмотря на хэппи-энд, я все же уверен, что Джигурду лечить надо.

После суда Никита Джигурда отправился в тату-салон, чтобы сделать несколько новых татуировок в честь воссоединения семьи.

Напомним, в конце января в социальных сетях Джигурда объявил о разводе с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной. Поводом для расторжения брака стал контракт, который 39-летняя фигуристка вместе со своим партнером Гвендалем Пейзера заключила с французским шоу на льду без разрешения супруга. После того как Анисина уехала работать в Париж вместе с детьми, Джигурда потребовал вернуть ему сына и дочь.