11 марта всех пассажиров метрополитена пересчитают: каждый получит на входе специальный талон

Новости Беларуси. Изменения в работе столичной подземки могут наступить уже в ближайшее время. В среду 11 марта всех пассажиров метрополитена пересчитают.

На входе в метро каждый получит по специальному регистрационному талону, который на выходе нужно будет сдать.

Такой мониторинг, по мнению специалистов, поможет получить данные о загруженности метро в течение дня и при необходимости усовершенствовать график движения поездов.

Результаты обследования пассажиропотока станут известны в конце марта – начале апреля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ростислав Юреня, начальник КУП «Минский метрополитен»:

Мы все же рассчитываем, что эта погрешность у нас будет 1-2%. Это, естественно, незначительно. Но мы надеемся, что таких пассажиров будет немного.