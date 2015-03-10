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В Беларуси с 10 марта ужесточается ввоз товаров из-за границы для личного пользования

10 марта 2015 07:13
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточается ввоз товаров из-за границы для личного пользования. Новые нормы вступили в силу 10 марта.

Специалисты рассчитали, что срок действия, например, автомобильных покрышек – в среднем два года, а бытовой техники – около пяти лет.

По новым правилам микроволновки, компьютеры, сантехнику белорусы могут привозить раз в три года. Причем провезти можно только один ноутбук или одну газовую плиту. Второй товар из той же группы уже будет облагаться пошлиной.

А вот если ввезти по одной единице разных товаров, то пошлину платить не придется. Что касается шин для автомобиля, то новый иностранный комплект из четырех покрышек теперь может ввозиться не чаще, чем один раз в два года.

Стоит отметить, что для товаров, ввезенных из-за границы с уплатой совокупного таможенного платежа, ограничения действовать не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С полным списком товаров, на которые распространяются ограничения, можно ознакомиться на официальном сайте Государственного таможенного комитета Беларуси.

# общество # Таможня Беларуси

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