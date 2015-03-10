Многодетная семья Каграманян: семеро мужчин выстраиваются в очередь, чтобы порадовать свою единственную женщину!

Говорят, что у семи нянек – дитя без глаза. Работает ли эта поговорка относительно праздника 8 Марта в замечательном семействе Каграманян, узнаем у единственной женщины в семье, которая уживается с семью мужчинами!

Антон Мартыненко:

Кристина, с наступающим! Учитывая такое количество мужчин, я не первый, кто вас поздравил. И вообще, у вас, наверное, каждый день 8 Марта.

Кристина Каграманян, многодетная мама:

Спасибо! Мне бы хотелось каждый день! Знаете, здесь (прим. в студии программы «На том же месте в тот же час») не все мои мужчины – есть еще двое маленьких!

Антон Мартыненко:

Показывайте, кто на фото! Всех называйте!

Кристина Каграманян:

В центре девочка с бантиком – это я, рядом муж Армен и наши мальчики! Эта общая фотография снята год назад, они немножко выросли. Старший – Бен, сейчас ему уже 16. На ручках он держит Авеля, который пошел в ясли. У него голубые глаза и светлые волосы – в меня. Дальше Давид, тоже голубые глаза и светлые волосы – в меня. Остальные все мальчики в папу. Папа перевешивает. Дальше знаменитый на весь детский сад Даниил, он же Даня. И Марк и Матвей. Сейчас все стали немножко старше, выше. Марки и Матвей даже выше нас с папой! И еще трое подрастают, на которых мы смотрим сверху вниз. Вот такая большая семья!

Хоть я и одна женщина в семье, но любовью и нежностью этих мужчин надо окружать – обнимать, целовать чаще. Поэтому они мне готовят подарки. Обычно, самый первый подарок поступает от Марка. Я не знаю почему, но именно от него. Но хочу сказать, что вообще все они, и даже старший, мне каждый день говорят, что они меня любят. Обнимаю меня. Я прихожу с работы, они в коридоре стоят. Стоит в коридоре очередь, они меня все обнимают – очень приятно! Поэтому я вниманием одарена очень! Мужским и родным!

Антон Мартыненко:

Армен, скажите, пожалуйста, когда вы, горячий кавказский мужчина еще были холостым и мечтали, что у вас будет семья, вы предполагали, что она будет вот такой – целых шестеро сыновей?

Армен Каграманян, отец семейства:

Может не шесть, но считал, что не меньше трех.

Антон Мартыненко:

Так и вышло! Что заказывали, то и получилось! Не меньше трех – у вас шестеро сыновей. А мечты о девочке?

Армен Каграманян, отец семейства:

Вот каждый из них нам и приведет девочку!

Антон Мартыненко:

Воспитанием в семье занимается, в первую очередь, все-таки папа или мама? Вы не делите обязанности?

Армен Каграманян, отец семейства:

Обоюдно.

Кристина Каграманян:

Их так много, что как можно вообще поделить? Кто мимо пробегал, того и воспитываем! (прим. смеются). Уроки сначала делают они, я проверяю. И если это не увенчалось успехом, они идут к папе. Это последняя инстанция, которая доделывает.

Антон Мартыненко:

Марк, скажи, пожалуйста, если у вас в семье кто-то из детей сделает что-то плохое (разобьет стакан, чашку, например), кто скорее наругает – мама или папа? К кому пойдете признаваться?

Марк Каграманян:

Кто первый увидит!

Антон Мартыненко:

Когда шестеро детей, я не могу поверить, что среди них нет какой-то борьбы за внимание. Матвей?

Матвей Каграманян:

Нет, мне достаточно!

Антон Мартыненко:

Армен, а у ваших родственников, братьев тоже большие семьи? Или вы один такой?

Армен Каграманян:

Я один такой. У моего дедушки было шестеро детей. У моего отца в роду четверо братьев, две сестры были когда-то. И вот сейчас я вижу точно какие-то там аналогии. Мне нравится. Во всяком случае, верю, что скоро у нас появится свой частный дом, который мы построим. Так что летом будем рады видеть вас у нас в гостях!

Антон Мартыненко:

Мы ловим вас на слове, тем более что их можно сказать не одно, а целых семь! Поэтому встретимся в вашем новом доме в следующий раз «На том же месте в тот же час»!