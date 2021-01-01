Необычно пустые площади и в формате онлайн. Как в разных странах мира встретили Новый 2021 год?

Новости мира. Мир встретил 2021 год. Правда, в этот раз новогодняя ночь прошла в основном в формате онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за пандемии коронавируса улицы и площади мировых столиц оказались непривычно пустыми.

В Италии, Франции и Австрии в главную ночь года действовал комендантский час. В Германии отменили традиционные праздничные фейерверки.

Не смогли оценить красоту салюта над Бранденбургскими воротами даже жители Берлина, где световое шоу имело символическое значение. Таким образом Германия передала председательство в Совете Европы Португалии. Как встретили 2021 год на островах в Тихом океане?

В Испании бой курантов в полночь на площади Пуэрта-дель-Соль транслировали по телевидению. Сама площадь была полностью пуста.

В новых реалиях встречали праздник и в США. На знаменитой Times Square в Нью-Йорке церемония спуска «хрустального яблока», которая традиционно символизирует наступление Нового года, прошла виртуально.

А на прошедшее онлайн праздничное шоу в качестве почетных гостей пригласили тех, кто в пандемию трудился на передовой.

А вот где с особым размахом встретили 2021-й, так это в китайском Ухане, с которого и началась вспышка коронавируса.