Ольга Чемоданова: «Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка»

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:

Оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий, в основном это мелкое хулиганство.

В общей массе преступлений особую тревогу вызывают преступления, совершенные в быту. Исходя из этого, сотрудники милиции ориентированы не только на охрану общественного порядка, но и на предупреждение, пресечение преступлений против жизни и здоровья граждан. В последующие выходные и праздничные дни повышенное внимание будет уделяться своевременному выявлению водителей в состояния опьянения и бесправников, а также нарушениям со стороны пешеходов. Но в первую очередь работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения.