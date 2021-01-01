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Ольга Чемоданова: «Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка»

01 января 2021 11:37
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Новости Беларуси. Новогодняя ночь в Беларуси прошла без серьезных происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД благодарит граждан за понимание к принятым мерам по обеспечению безопасности в местах проведения массовых мероприятий.

Ольга Чемоданова: «Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка»-1

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий, в основном это мелкое хулиганство.

В общей массе преступлений особую тревогу вызывают преступления, совершенные в быту. Исходя из этого, сотрудники милиции ориентированы не только на охрану общественного порядка, но и на предупреждение, пресечение преступлений против жизни и здоровья граждан. В последующие выходные и праздничные дни повышенное внимание будет уделяться своевременному выявлению водителей в состояния опьянения и бесправников, а также нарушениям со стороны пешеходов. Но в первую очередь работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения.

# Новый год # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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