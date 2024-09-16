Развивать вело и пешеходное движение – «Неделя мобильности» стартовала 16 сентября

Минимизировать негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека, достигнуть показателей экологической безопасности в сфере охраны окружающей среды, развивать вело и пешеходное движение – «Неделя мобильности» стартует 16 сентября и продолжится по 22 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе задач акции и популяризация электромобильного транспорта. В день без автомобиля граждане, предъявившие водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины, могут проехать на общественном транспорте бесплатно. По данным Минского метрополитена, таким правом в 2023 году воспользовались почти 12,5 тысячи человек. В рамках тематической недели для минских школьников состоятся экскурсии на предприятие «МотоВелоЗавод», в музей скейтбординга организуют для них и кинолекторий. Также в торговом центре «Столица» откроется выставка информационных постеров «История электротранспорта». Результаты мониторинга показывают, что 22 сентября выбросы от автомобилей действительно снижаются.