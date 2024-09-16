Прямой эфир

Развивать вело и пешеходное движение – «Неделя мобильности» стартовала 16 сентября

16 сентября 2024 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минимизировать негативное воздействие автотранспорта на окружающую среду и здоровье человека, достигнуть показателей экологической безопасности в сфере охраны окружающей среды, развивать вело и пешеходное движение – «Неделя мобильности» стартует 16 сентября и продолжится по 22 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развивать вело и пешеходное движение – «Неделя мобильности» стартовала 16 сентября-2

В числе задач акции и популяризация электромобильного транспорта. В день без автомобиля граждане, предъявившие водительское удостоверение и свидетельство о регистрации машины, могут проехать на общественном транспорте бесплатно. По данным Минского метрополитена, таким правом в 2023 году воспользовались почти 12,5 тысячи человек. В рамках тематической недели для минских школьников состоятся экскурсии на предприятие «МотоВелоЗавод», в музей скейтбординга организуют для них и кинолекторий. Также в торговом центре «Столица» откроется выставка информационных постеров «История электротранспорта». Результаты мониторинга показывают, что 22 сентября выбросы от автомобилей действительно снижаются.

# Экология # Акции

Другие новости рубрики

Все новости
16 сентября состоится расширенное заседание Президиума Совета Республики
16 сентября 2024 07:19

16 сентября состоится расширенное заседание Президиума Совета Республики

В Беларуси проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства
16 сентября 2024 06:56

В Беларуси проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

Путин: участие НАТО, США и стран Запада в конфликте с Украиной повлекут соответствующие последствия
15 сентября 2024 19:04

Путин: участие НАТО, США и стран Запада в конфликте с Украиной повлекут соответствующие последствия