Путин: участие НАТО, США и стран Запада в конфликте с Украиной повлекут соответствующие последствия

Главные роли в этой избирательной кампании распределены. Как известно, действующий Президент США добровольно отказался от участия в гонке. Но политику покидать не собирается. На неделе он сделал громкое заявление, которое может повлиять на развитие событий в Украине. В частности, Байден сообщил, что Вашингтон может разрешить Киеву наносить удары американскими дальнобойными ракетами по целям в глубине России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возможно, демократу хочется уйти из Белого дома красиво, поставив точку в боевых действиях. Но, скорее всего, так не получится. В ответ на заявления Байдена Владимир Путин предупредил НАТО, что остался всего шаг до момента, когда Кремль будет считать Альянс напрямую воюющим против России.

Владимир Путин, Президент России:

Прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне в Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имею в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Переговоры по этому вопросу в Вашингтоне продолжатся, но больше всех старается, конечно, Зеленский.

Удары вглубь России – одна из его главных надежд завершить конфликт на своих условиях. Кстати, недавно он сокрушался, что не может ударить по Кремлю. Хотя ракеты Storm Shadow и ATACMS, которые уже есть в Вооруженных силах Украины, позволяют это сделать. Дальность их полета достигает 600 километров, но пока это оружие применяют исключительно по новым территориям. В любом случае такие обсуждения и такие заявления – это шаг вверх по лестнице эскалации.

На неделе вопросы безопасности обсуждали и в Беларуси. Наш Президент встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана. Али Акбар Ахмадиан находился с визитом в нашей стране. До этого он был в Москве, где провел переговоры в Кремле.

Александр Лукашенко отметил напряженную военно-политическую обстановку у границ Беларуси, в этой части Европы, и на Ближнем Востоке. Но таков путь к многополярному миру. И идти по нему лучше сообща. Вопросы безопасности тесно связаны и с экономикой. Беларусь и Иран заинтересованы взаимодействовать в этом плане. Мы нарастили товарооборот и настроены на развитие политического контакта. Александр Лукашенко пригласил недавно избранного Президента Ирана в Беларусь.

С иранской делегацией встретился также госсекретарь Совбеза Беларуси. Это встреча в основном проходила в закрытом формате, но можно предположить, что обсуждали на переговорах. Одно из важнейших стратегических направлений – это безопасность в регионе Южного Кавказа. Последние 2 года Иран является нашим партнером для перевалки калия на рынки стран Глобального Юга через порт Бендер-Аббас.