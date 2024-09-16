В Беларуси проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства

Под знаком народного единства начинается эта неделя в Беларуси. Праздник, который символизирует наше стремление к свободе и суверенному развитию, уже завтра. У самого молодого из государственных торжеств есть и свои традиции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы объединяются на площадках общественно-политических проектов, 16 сентября запланирована масштабная дискуссия в рамках патриотической акции «17 граней единства». В формате онлайн-конференции она охватит более тысячи человек. Разговор пойдет о пути белорусов к единству, запланирован показ фильма «Культурный код». Праздничная дата, утвержденная указом Президента в 2021 году, прижилась. У наших людей она в памяти как момент установления исторической справедливости. Теме патриотизма, объединения страны и вопросам исторической памяти посвящен и текст республиканского диктанта. Его 16 сентября напишут в высших учебных заведениях. Участие примут первокурсники, присоединиться могут все: трансляция состоится онлайн.