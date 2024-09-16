16 сентября состоится расширенное заседание Президиума Совета Республики

Жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение или землеустройство – любой вопрос должен быть решен по совести и справедливо. 16 сентября по итогам приема граждан в Гродненской области под председательством спикера Натальи Кочановой состоится расширенное заседание Президиума Совета Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На заседании будут рассмотрены вопросы, характерные для обращений от населения региона.

Чтобы разобраться с проблемами, сенаторы регулярно отправляются на места. В целом за восемь месяцев года в Совет Республики поступило почти 4 800 обращений. Это и локальные вопросы, и законодательные инициативы. В каждом случае подход индивидуальный, а основная задача – помочь. Помимо решения проблем граждан, проводится анализ работы руководителей с населением на местах, а затем ее результаты обсуждаются с участием депутатского корпуса и руководства региона. На подходы в работе с населением, которых должны придерживаться чиновники, особое внимание обращает Президент: людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на вопросы, которые они ставят.