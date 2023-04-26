«Развивать города-спутники мы обязаны». Кочанова посетила детский сад и завод в Фаниполе

Новости Беларуси. Акцент на развитие городов-спутников. Об этом сегодня, 26 апреля, посещая Фаниполь, заявила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова ознакомилась с работой предприятия по выпуску медицинских изделий, где производят широкую линейку продукции: от кислородных трубок до дренирующих устройств. Из-за санкций завод оставили зарубежные владельцы.

Несмотря на трудности, в планах продолжить производство на экспорт. Сдерживающим фактором является получение регистрационных удостоверений для реализации продукции в России. Однако председатель Совета Республики пообещала оказать содействие в этом вопросе.

Юрий Панов, генеральный директор предприятия по выпуску медицинских изделий:

Буквально недавно, недели две назад мы получили 8 грузовиков нового технологического оборудования, которое вот здесь мы расположили, на этом предприятии. Мы оставили команду ключевых сотрудников в составе 30 человек. В основном это технари. То есть это технические специалисты, эволюционные инженеры, инженеры по качеству, которые позволят нам оперативно восстановить производство.

Наталья Кочанова побывала и в детском саду Фаниполя. Его открыли осенью 2022 года в новом микрорайоне. Учреждение оснащено по высшему разряду: интерактивные горки, скалодром, мультстудия, центр астрономии и не только. Сад посещает свыше сотни малышей, но это не передел. Здесь готовы принять 230 детей. Завершая визит, Наталья Кочанова подарила детскому саду денежный сертификат на закупку очередной партии нового оборудования.

Юлия Праженик, заведующая детским садом № 6 Фаниполя:

Изначально мы запланировали то, что хотим тут видеть, что мы хотим донести до детей, до их родителей. И естественно, развитие должно быть всестороннее. Поэтому предусмотрели, как видите, различные центры. Наша особенность в том, что здесь очень много заложено интерактивных пособий, с помощью которых дети могут обучаться.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я увидела здесь сегодня, в Фаниполе (я действительно здесь впервые, я не была раньше в Фаниполе) прежде всего те производства и предприятия, которые здесь есть. То есть есть работа, можно жить, работать. Строится активно жилье. А кроме того, вот такие замечательные социальные объекты. Развивать города-спутники мы обязаны. Чтобы развивалась инфраструктура, строилось жилье. Но прежде всего надо выполнить то поручение, которое поставлено главой государства. Это производства, чтобы люди могли работать и получать достойную заработную плату.