Из-за ЧАЭС Кормянский район потерял более половины населения – как там живут сейчас?

Новости Беларуси. 37 лет Чернобыльской трагедии. Катастрофа на атомной электростанции унесла жизни сотен людей – ликвидаторов и очевидцев событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 26 апреля, Беларусь вспоминает об ушедших: трагедия коснулась значительной части страны.

На территории радиоактивного загрязнения оказалось более 3 500 населенных пунктов, практически 500 из них прекратили свое существование. С пострадавших земель отселили 137 тысяч человек, 75 % из которых жители Гомельской области. Только Кормянский район вмиг потерял более половины населения. Сегодня в райцентре открыли обновленный мемориал в память об отселенных деревнях, в списке 27 исчезнувших названий.

Евгений Белаш, председатель Кормянского райисполкома:

Буквально за короткие сроки преобразили, сделали памятник, другой памятник солдату. Это тоже дорогого стоит. Может, какие-то поколения поймут, что такое трагедия, не будут совершать каких-то ненужных поступков и деяний.

Григорий Агеенко, житель Кормы:

В 1986 году мы строили в Струкачеве школу. И только потом узнали. Никуда не уезжали. Привык. Кто приехал – половина назад вернулись.