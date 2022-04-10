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«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике

10 апреля 2022 08:42
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Новости Беларуси. Марафон искусственного интеллекта. В Витебске прошел этап Кубка по образовательной робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике-1

Турнир собрал начинающих и опытных разработчиков в STEM-дисциплинах в 19 категориях. Участники должны были продемонстрировать умения в конструировании роботов и их программировании. К примеру, проехать четко по извилистой линии, затушить свечу, вытолкнуть за пределы поля соперника.  

«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике-4

Как отметили организаторы, подобные состязания позволяют не только продемонстрировать знания участникам, но и набраться опыта. Робототехника направление перспективное. Сегодня умные машины все чаще становятся обыденностью в нашей жизни: от робота-пылесоса до роботов-врачей.  

«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике-7

Мария Буракова, участница турнира по робототехнике:  
Достаточно сложно. Нужно сначала придумать алгоритм. И чтобы он был оптимальным, надо попотеть. А потом уже приезжаешь на соревнования и надо сидеть подбирать все значения, все коэффициенты, чтобы робот ехал красиво, чтобы он вообще ехал и чтобы это было быстро.  

«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике-10

Назар Алиев, участник турнира по робототехнике:  
У меня робот называется гиксобор. Он ходит своими ногами. Поворачивает очень быстро и очень быстро ходит. Я его собирал, а мой друг Влад Пашевич его программировал.  

«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике-13

Сергей Шпак, заместитель декана ВГУ имени П.М. Машерова:  
Мы развиваем ребенка в техническом направлении, мы развиваем у ребенка логическое мышление, мы развиваем у него способности к проектированию.  

«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике-16

Кубок по образовательной робототехнике собрал более 250 участников из Беларуси и России.  

# Роботы # общество # Мария Буракова # Назар Алиев # Сергей Шпак # Фотофакт

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