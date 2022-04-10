«Развиваем у ребёнка логическое мышление». В Витебске прошёл этап Кубка по образовательной робототехнике

Новости Беларуси. Марафон искусственного интеллекта. В Витебске прошел этап Кубка по образовательной робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Марафон искусственного интеллекта. В Витебске прошел этап Кубка по образовательной робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Турнир собрал начинающих и опытных разработчиков в STEM-дисциплинах в 19 категориях. Участники должны были продемонстрировать умения в конструировании роботов и их программировании. К примеру, проехать четко по извилистой линии, затушить свечу, вытолкнуть за пределы поля соперника.
Как отметили организаторы, подобные состязания позволяют не только продемонстрировать знания участникам, но и набраться опыта. Робототехника направление перспективное. Сегодня умные машины все чаще становятся обыденностью в нашей жизни: от робота-пылесоса до роботов-врачей.
Мария Буракова, участница турнира по робототехнике:
Достаточно сложно. Нужно сначала придумать алгоритм. И чтобы он был оптимальным, надо попотеть. А потом уже приезжаешь на соревнования и надо сидеть подбирать все значения, все коэффициенты, чтобы робот ехал красиво, чтобы он вообще ехал и чтобы это было быстро.
Назар Алиев, участник турнира по робототехнике:
У меня робот называется гиксобор. Он ходит своими ногами. Поворачивает очень быстро и очень быстро ходит. Я его собирал, а мой друг Влад Пашевич его программировал.
Сергей Шпак, заместитель декана ВГУ имени П.М. Машерова:
Мы развиваем ребенка в техническом направлении, мы развиваем у ребенка логическое мышление, мы развиваем у него способности к проектированию.
Кубок по образовательной робототехнике собрал более 250 участников из Беларуси и России.