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Развитие межпарламентских связей – Кочанова встретилась с главой внешнеполитического ведомства России

25 ноября 2022 21:40
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Развитие межпарламентских связей. В Москве состоялась встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие межпарламентских связей – Кочанова встретилась с главой внешнеполитического ведомства России-1

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и взаимодействия на международной арене с акцентом на развитие межпарламентских связей. Встреча подтвердила обоюдное стремление к укреплению многопланового сотрудничества и интеграционных связей между братскими странами. Белорусская парламентская делегация приняла участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и памятным знакам.

# Союзное государство # общество # Наталья Кочанова # Сергей Лавров # Фотофакт

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