Развитие межпарламентских связей – Кочанова встретилась с главой внешнеполитического ведомства России

Развитие межпарламентских связей. В Москве состоялась встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и взаимодействия на международной арене с акцентом на развитие межпарламентских связей. Встреча подтвердила обоюдное стремление к укреплению многопланового сотрудничества и интеграционных связей между братскими странами. Белорусская парламентская делегация приняла участие в торжественном возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и памятным знакам.