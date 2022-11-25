Как не потерять себя и не утратить веру? В Минске прошли традиционные Рождественские чтения

Новости Беларуси. Глобальным вызовам современности и духовному выбору человека посвящены VIII Белорусские Рождественские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сохранить традиционные ценности, не утратить духовную опору и не потерять себя? Традиционно Рождественские чтения объединяют представителей разных сфер, чтобы вместе найти ответы на самые насущные вопросы и выработать дальнейшие шаги.

Национальная библиотека, где, как не здесь, говорить о сохранении накопленного духовного опыта народа. Это и любовь к ближнему, и те самые семейные ценности. Именно о них еще и еще раз, чтобы устоять в непростом глобальном мире, когда все понятия буквально переворачиваются с ног на голову.

Екатерина Капылович, корреспондент:

Эти рождественские чтения – восьмые по счету. А восьмерка в православии означает возрождение, начало новой жизни, новой эры. Эры, в которой человеку нужно сделать свой духовный выбор.

И ведь ситуация куда сложнее. Западные деятели в трансгендерном угаре создали беременного Кена. Как с такой куклой могут играть дети? Необъяснимо.

И такое явно неприемлемо для многодетной мамы Инны Олехник. Ведь в их семье, династии музыкантов, традиции передают из поколения в поколение. И это тот пример, когда у современной IT-профессии явно духовный стержень.

Инна Олехник, художественный руководитель хоровой капеллы «Возрождение»:

У меня три девочки. Старшая закончила Белорусский государственный университет радиоэлектроники и техники. Она айтишница, но в храме она помогает, волонтерит и делает очень много добрых дел в молодежном движении. Спустя семь десятилетий идеи нацизма пробиваются вновь. И вот уже экскаваторами стирают с лица земли памятники тем, кто боролся за мирное будущее. Устоять перед этой воронкой забвения и хаоса можно лишь сообща. На это нацелен и форум в Минске – выработать своего рода иммунитет от искажения духовно-нравственных ценностей.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

У нас подписаны договоры, программы взаимодействия с Министерством образования. Сейчас мы делаем упор больше на то, чтобы факультативы по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, прежде всего факультатив «Духовность и патриотизм» шире вошел в наши школы. Не только в школы, но и средние специальные учебные заведения. Профтехобразование чтобы подключилось. По этой тематике необходимо проводить встречу, но совершенно уже другого формата и в высших учебных заведениях.