Белорусско-казахская поисковая экспедиция развернулась в Быховском районе

Политические элиты Прибалтики – сегодня главные фальсификаторы истории, беспощадно пускающие под бульдозер память целых поколений о мужестве и стойкости советских солдат. Белорусы же свято чтут поколение победителей, с каждым годом воскрешая из небытия новые имена героев. Масштабная белорусско-казахская поисковая экспедиция развернулась на полях сражений при обороне Быховского района в 1941 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вахта Памяти «Днепровский рубеж» сплотила сотни неравнодушных людей. Точных потерь Красной армии, возможно, уже никто и никогда не назовет. Только приблизительные. Но благодаря таким миссиям есть шанс вернуть имена погибшим воинам. Только усилиями поискового клуб «Виккру» за 30 лет установлены подлинные сведения о более чем 27 тысячах защитников Могилевщины, которые считались пропавшими без вести. Интересный факт: возраст ребят, которые участвуют в раскопках, начинается от 12 лет. Один из таких молодых отрядов носит вполне символичное название – Т-34. Они находили под землей самолеты, танки и целые отряды погибших воинов Великой Отечественной. Но даже такие, казалось бы, незначительные артефакты, как ложка, ботинки, противогаз или ладанка, также имеют огромную ценность для поисковиков. Юлия Мычка. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат.

Всего полметра этой земли отделяют нас от событий июля 1941 года. Здесь, на поле у деревни Искань Быховского района, 102-я стрелковая дивизия пыталась сдержать немецкие войска после форсирования Днепра. Местные жители тогда поспешно присыпали павших бойцов землей. Поэтому сегодня поисковикам копать не глубоко. Уже через час после начала экспедиции раздался первый звонкий стук лопаты о металл.

Дмитрий Паклонский, заместитель руководителя могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру»:

Разведку мы проводили в этих местах по локациям Вахты Памяти несколько лет. Эти точки, которые у нас сейчас есть, это работа, проведенная ребятами из поисковой группы «Быховский рубеж». Противогаз, ложка, ботинки и ремень. Эти находки – свидетели боя. Ежедневные заметки сражений сохранил и дневник красноармейца. Солдат спрятал его в грядках картошки.

Сергей Жижиян, директор Быховского районного историко-краеведческого музея:

Один из бойцов вел дневник здесь. Это было запрещено в Красной армии, но он втихаря на маленьких листиках писал ежедневно свое мнение о том, что здесь происходит, о событиях. И когда он почувствовал, что скоро попадет в плен, закопал здесь, под кустом картошки. Осенью, уже в период оккупации, местная жительница пошла копать картошку и выкопала этот дневник. Она всю войну его хранила.

В Беларуси Победу не делят на свою и чужую. Здесь бережно хранят память о каждом солдате. В многонациональной Красной армии были представители всех народов СССР. Твердое доказательство этому – документы. Архив 20-го военизированного корпуса найден в Чаусском районе.

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба «Виккру»:

В ящиках металлических хранились документы по личному составу этого соединения. Так вот, когда мы посчитали, откуда и какой национальности уроженцы были, оказалось, их 41 национальность среди солдат и командиров этого соединения.

В окопах под огнем не было наций – были братья по оружию. Сегодня плечом к плечу с белорусскими поисковиками работают коллеги из Казахстана. За освобождение Беларуси звание Героя СССР получили 84 уроженца этой страны. Командир поискового отряда Арман Муканов – учитель истории и директор школы – считает своим долгом добиваться исторической правды.