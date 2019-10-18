«Развернуться, заземлиться, замаскироваться». Как служат связисты?

Найти ключи к связи – главная цель любого противника. Если ему это удаётся, поражение обеспечено, несмотря на доблесть и выучку других подразделений. Поэтому при строительстве суверенных Вооружённых Сил на связи сделали особый акцент. Задача стояла – максимально сократить долю импортного оборудования и программного обеспечения, при этом сделать рывок в качестве и надёжности. Получилось ли? Для того чтобы ответить на этот вопрос, корреспонденты программы «Специальный репортаж» отправились в войска.

56-й Тильзитский отдельный ордена Красной Звезды полк связи. Андрей Савченко, командир 56-го Тильзитского отдельного ордена Красной Звезды полка связи:

56-ой отдельный полк связи ВВС и войск противовоздушной обороны представляет собой отдельную единицу, которая предназначена для обеспечения связи в полевых условиях, в интересах управления войсками должностными лицами командования ВВС и войск противовоздушной обороны. 200 военнослужащих. Больше полусотни единиц техники. Их задача – обеспечить всеми видами связи командование ВВС и войск ПВО.

Владислав Ковалевский, водитель-электрик аппаратной:

Первым делом приезжаем на место работы определенной. Разворачивается сразу же станция. Производятся все задачи, которые требуются, то есть развернуться, заземлиться, замаскироваться. Потом убываем в охрану обороны – как водитель, я убываю. И охраняем территорию, на которой происходит связь.

Два года назад Владислава Буру призвали на срочную службу именно в эту воинскую часть. Коллектив, полевая обстановка, выезды, новая техника. Жизненный выбор был сделан. Он остался на контракт.

Владислав Бура, начальник радиорелейной станции:

Постоянно с определённым периодом времени выезжаем в поле – жизнь полевая в непривычных условиях для городского жителя. Там, где и вода холодная, и греется только печками, полевая кухня – атмосфера!