Предпоследняя осенняя ярмарка-2019 пройдёт 19 октября у Дворца спорта

На этот раз прикупить овощей, фруктов, мясной и рыбной продукции по выгодным ценам можно будет на площадке у Дворца спорта. Сегодня уже расставляют палатки для продаж. Свою продукцию представят как предприятия, так и индивидуальные предприниматели и фермеры.

Сельскохозяйственные ярмарки уже завоевали популярность среди горожан. Только у «Чижовка-Арены» в этом сезоне было продано свыше 1200 тон продукции.