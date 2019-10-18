Предпоследняя осенняя ярмарка-2019 пройдёт 19 октября у Дворца спорта

Новости Беларуси. 19 октября пройдет предпоследняя ярмарка этой осени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 октября пройдет предпоследняя ярмарка этой осени, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этот раз прикупить овощей, фруктов, мясной и рыбной продукции по выгодным ценам можно будет на площадке у Дворца спорта. Сегодня уже расставляют палатки для продаж. Свою продукцию представят как предприятия, так и индивидуальные предприниматели и фермеры.
Сельскохозяйственные ярмарки уже завоевали популярность среди горожан. Только у «Чижовка-Арены» в этом сезоне было продано свыше 1200 тон продукции.
Дмитрий Плеханов, заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома:
Практика проведения ярмарок показывает, что с каждой неделей удваивается как количество покупателей, так и количество производителей и реализующих продукцию. В прошлые выходные на «Чижовка-Арене» функционировало 475 точек торговли.
В выходные покупателей ждут с 09:00 и до 16:00. Будут работать фудкорты и площадки с развлечениями. По-прежнему ветеранам и пожилым людям продукцию доставят домой.
Финальная сельхозярмарка ожидается 26 и 27 октября на площадке у «Чижовка-Арены».