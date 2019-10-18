Первую имплантацию кардиостимулятора нового поколения провели в Беларуси

Новости Беларуси. Еще одно достижение белорусских медиков. 18 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще одно достижение белорусских медиков. 18 октября в РНПЦ «Кардиология» проведена первая операция по установке кардиостимулятора новейшего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Технология появилась только в 2019 году. В мире подобные операции единичны. А в странах СНГ и вовсе не практикуются.
Главное отличие в том, что электрод в сердце пациента теперь устанавливается так, что оба клапана работают синхронно. Это избавляет больного от одышки и сердечной недостаточности. Что в свою очередь значительно продлевает жизнь человека.
Александр Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, директор РНПЦ «Кардиология»:
Буквально новая технология, которая была изобретена в США, а сейчас наша страна выбрана в качестве проводников этой методики. Через несколько недель мы будет продолжать такого рода операции с нашими американскими коллегами. Это все помогает нашим жителями, которые нуждаются в таких операциях.
Планируется, что новую технологию освоят и региональные медики. Операция по установке кардиостимуляторов – одна из самых востребованных. Ежегодно в Беларуси их проводится около 4 тысяч.