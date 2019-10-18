Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»

Александр Лукашенко уверен: эффективно решать поставленные задачи – это лишь половина успеха. Важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения. Управленец должен быть ближе к людям, чаще выходить из кабинета. Современный руководитель обязан уметь ориентироваться в информационном потоке, использовать в работе интернет-ресурсы и анализировать общественное мнение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были предложения (по-моему, даже вашего ректора) что не надо нам сюда приглашать после школы, после среднего образования и давать высшее. Но я настоял, говорю: «Ну давайте хотя бы (вы сотню определили), давайте оставим. Давайте будем лучших со школы (брать – прим. ред.)».

Александр Лукашенко: «Не должны в Академию управления привлекать для обучения по принципу «хватай и тащи»

По какой формуле, по какому принципу мы определиться должны? Или их кто-то будет рекомендовать, а потом головой отвечать, чтобы не родственников и прочих сюда рекомендовали? Или вы будете тестировать, собеседовать их? Но ваша задача – выбрать сотню самых умных, толковых людей, способных в будущем стать менеджерами, руководителями и государственными служащими.