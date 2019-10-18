Президент Беларуси, посещая Академию управления: «Ваша задача – выбрать сотню самых умных»
Новости Беларуси. 18 октября глава государства посещает Академию управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о подготовке кадров в Академии управления: «Это, если хотите, верхатура, вершина – управленец»
Александр Лукашенко уверен: эффективно решать поставленные задачи – это лишь половина успеха. Важно при необходимости уметь своевременно, аргументированно и понятно объяснить людям принятые решения. Управленец должен быть ближе к людям, чаще выходить из кабинета. Современный руководитель обязан уметь ориентироваться в информационном потоке, использовать в работе интернет-ресурсы и анализировать общественное мнение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Были предложения (по-моему, даже вашего ректора) что не надо нам сюда приглашать после школы, после среднего образования и давать высшее. Но я настоял, говорю: «Ну давайте хотя бы (вы сотню определили), давайте оставим. Давайте будем лучших со школы (брать – прим. ред.)».
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По какой формуле, по какому принципу мы определиться должны? Или их кто-то будет рекомендовать, а потом головой отвечать, чтобы не родственников и прочих сюда рекомендовали? Или вы будете тестировать, собеседовать их? Но ваша задача – выбрать сотню самых умных, толковых людей, способных в будущем стать менеджерами, руководителями и государственными служащими.
Я поддерживал этот процесс, а дальше посмотрим. Может быть и не надо, может будет какая-то другая форма к тому периоду строительства новой академии. Вы должны все это через себя пропустить. За это время мы сделаем соответствующие выводы вместе с вами.
Другие подробности посещения Президентом Академии управления – в выпуске в 19.30.