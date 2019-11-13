Разведано больше 250 подземных источников. Когда в Минске полностью перейдут на артезианскую воду

Жители Фрунзенского и частично Московского районов столицы ждут-не дождутся, когда для потребительских нужд смогут использовать воду из артезианских источников. Разговоры о том, что в Минске полностью откажутся от живительной влаги из поверхностных источников, идут давно, теперь четко обозначены сроки. Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Согласно поручению главы государства, в срок до 2025 года планируется перевод Минска на водоснабжение из подземных источников. По заказу «Минскводоканала», в 2017 году уже разработана предпроектная документация.

Большинство минчан уже пьют ключевую воду. Тем не менее жильцы самых густонаселенных районов довольствуются хлористой жидкостью. Пить или не пить? Этот риторический вопрос уже долгое время задает себе Дмитрий Пунько. Дмитрий Пунько, житель Фрунзенского района:

Недавно мы переехали в Каменную Горку, живем всего лишь четыре года, до этого жили в Серебрянке. В Серебрянке воду можно было пить, мы ее не кипятили. Здесь, конечно, немного похуже вода. За последние четыре года вода улучшилась, стала более мягкой и приятной на вкус.

В столице всего два источника водоснабжения: Вилейское водохранилище и артезианские скважины. Сейчас специалисты определяют трассировку, решают, где пойдёт новая труба. Все питающие водозаборы далеко от города. Наталья Сазанова:

Если мы говорим про поверхностный источник, то это несколько ступеней очистки: реагентная обработка, отстаивание и фильтрация. Водозаборы южной группы, туда подается вода после станции обезжелезивания.

На сайте Минскводоканала работает сервис «Качество воды в вашем доме». На странице отображается точный состав жидкости, достаточно указать адрес.

Дмитрий Пунько:

Сейчас, конечно, воду приходится кипятить, чтобы ее пить и готовить еду, но для стирки белья и мытья посуды вода пригодна.