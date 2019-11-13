Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью, чтобы получить большой урожай?
Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня мы будем обрезать ремонтантную малину для того, чтобы получать один полноценный осенний урожай в следующем году.
Для того, чтобы обрезать малину, необходимо защитить руки, для этого воспользуемся специальными перчатками. Нам понадобится секатор, можно взять обычный кистевой или с длинными ручками.
Начинаем обрезать как можно ниже, не оставляя пеньков. Не жалейте, растение вырастет в следующем году, заново зацветет в середине лета, с августа и до осенних заморозков будет давать вам урожай.
Обрезку ремонтантной малины делают для того, чтобы получить один полноценный осенний урожай в следующем году. Дело в том, что если ее не обрезать, она может давать два урожая, но они будут небольшие. Летний урожай будет как у обычной малины, осенний урожай будет небольшим. Поэтому во всем мире ремонтантную малину решили выращивать и получать один большой осенний урожай, который никогда не бывает с червями, потому что малинный жук уже ушел в зимовку, ягоды свежие, чистые во внесезонное время, когда уже других ягод нет. Это, как правило, август-сентябрь и октябрь, в зависимости от наступления осенних заморозков.
В ноябре обрезали ремонтантную малину и готовы к получению большого осеннего урожая в 2020 году.