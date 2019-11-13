Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью, чтобы получить большой урожай?

Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Сегодня мы будем обрезать ремонтантную малину для того, чтобы получать один полноценный осенний урожай в следующем году.

Для того, чтобы обрезать малину, необходимо защитить руки, для этого воспользуемся специальными перчатками. Нам понадобится секатор, можно взять обычный кистевой или с длинными ручками.