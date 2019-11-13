Прямой эфир

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

13 ноября 2019 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников-1

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников-3

В частях проходят торжественные ритуалы прощания с боевым знаменем и воинскими коллективами. Многие из отслуживших участвовали в масштабных учениях и манёврах.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников-6

Валентина Кукоренко, мать военнослужащего:
Сразу было волнительно, очень переживала: как он, как он устроится, какие командиры будут, как будет идти служба. Со временем я поняла и благодарна – он возмужал, более ответственный стал.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников-9

Денис Карпович, механик-водитель:
Понравилась служба в армии, ничего сложного не происходило. Всё хорошо было. Много друзей нашёл, понял, что такое дружба в армии только.

«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников-12

# Армия Беларуси # общество # Валентина Кукоренко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Нобелевскую премию хочет купить маме красный Ferrari. О чём ещё мечтает вундеркинд из Могилёва?
12 ноября 2019 22:18

На Нобелевскую премию хочет купить маме красный Ferrari. О чём ещё мечтает вундеркинд из Могилёва?

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза
12 ноября 2019 22:06

Андрей Равков: за 5 лет количество учений альянса у наших границ и задействованного в них личного состава возросло более чем в два раза

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске
12 ноября 2019 20:46

Если в 8.00 ребёнок не пришёл в школу – тут же приходит SMS родителю. Показываем продвинутую гимназию в Минске