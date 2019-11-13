«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частях проходят торжественные ритуалы прощания с боевым знаменем и воинскими коллективами. Многие из отслуживших участвовали в масштабных учениях и манёврах.

Валентина Кукоренко, мать военнослужащего:

Сразу было волнительно, очень переживала: как он, как он устроится, какие командиры будут, как будет идти служба. Со временем я поняла и благодарна – он возмужал, более ответственный стал.