«Понял, что такое дружба в армии только». В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат-срочников

Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси началось увольнение в запас сержантов и солдат срочной военной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В частях проходят торжественные ритуалы прощания с боевым знаменем и воинскими коллективами. Многие из отслуживших участвовали в масштабных учениях и манёврах.
Валентина Кукоренко, мать военнослужащего:
Сразу было волнительно, очень переживала: как он, как он устроится, какие командиры будут, как будет идти служба. Со временем я поняла и благодарна – он возмужал, более ответственный стал.
Денис Карпович, механик-водитель:
Понравилась служба в армии, ничего сложного не происходило. Всё хорошо было. Много друзей нашёл, понял, что такое дружба в армии только.