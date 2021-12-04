«Разработки в области 3D-моделирования». Гости из Якутии хотят использовать опыт белорусского технопарка

Новости Беларуси. Гомельская область и Республика Саха развивают сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее расскажет Анна Корольчук.

«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем – читайте здесь.

Анна Корольчук, корреспондент:

Несмотря на то, что Якутия – это сырьевой регион, где добываются основные богатства России, в последние годы там появилось несколько IT-компаний, доход которых превышает золотодобычу. Поэтому члены делегации также заинтересованы в развитии сотрудничества в этом направлении. Они наслышаны о достижениях наших специалистов.

Именно поэтому одной из точек визита стал технопарк «Коралл», который открылся в июне 2021 года. Более половины его площадей уже заняты, резидентами стали 9 компаний. Ставку делают на те технологии, которые будут востребованы в производстве. Например, создание первого белорусского робота или разработка систем управления электромобилей.

«Мы нуждаемся в ваших комбайнах». Делегация из Якутии посетила Гомельскую область для развития сотрудничества – читайте здесь.