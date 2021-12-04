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«Разработки в области 3D-моделирования». Гости из Якутии хотят использовать опыт белорусского технопарка

04 декабря 2021 15:45
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Новости Беларуси. Гомельская область и Республика Саха развивают сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подробнее расскажет Анна Корольчук.  

«Разработки в области 3D-моделирования». Гости из Якутии хотят использовать опыт белорусского технопарка-1

«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем – читайте здесь.  

«Разработки в области 3D-моделирования». Гости из Якутии хотят использовать опыт белорусского технопарка-4

Анна Корольчук, корреспондент:  
Несмотря на то, что Якутия – это сырьевой регион, где добываются основные богатства России, в последние годы там появилось несколько IT-компаний, доход которых превышает золотодобычу. Поэтому члены делегации также заинтересованы в развитии сотрудничества в этом направлении. Они наслышаны о достижениях наших специалистов.  

«Разработки в области 3D-моделирования». Гости из Якутии хотят использовать опыт белорусского технопарка-7

Именно поэтому одной из точек визита стал технопарк «Коралл», который открылся в июне 2021 года. Более половины его площадей уже заняты, резидентами стали 9 компаний. Ставку делают на те технологии, которые будут востребованы в производстве. Например, создание первого белорусского робота или разработка систем управления электромобилей.  

«Разработки в области 3D-моделирования». Гости из Якутии хотят использовать опыт белорусского технопарка-10

«Мы нуждаемся в ваших комбайнах». Делегация из Якутии посетила Гомельскую область для развития сотрудничества – читайте здесь.  

«Разработки в области 3D-моделирования». Гости из Якутии хотят использовать опыт белорусского технопарка-13

Андрей Бобович, директор технопарка «Коралл»:  
Отличие нашего технопарка в том, что он имеет особенность: 50 % – направление IT и 50 % – это технологические вещи. Покажем роботостроение – то, что сегодня привлекательно. То, что связано с искусственным интеллектом в производстве. И перспективные разработки в области 3D-моделирования и прототипирования.  

# Информационные технологии # общество # Анна Корольчук # Андрей Бобович # Алексей Еремеев # Юрий Николаев # Фотофакт

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