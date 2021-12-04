«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем

Якутия – крупнейший субъект Российской Федерации, по территории ее пятая часть. Так же, как и Гомельская область – одна пятая Беларуси. Исторически регионы связаны давно: когда в Якутии появились первые гранильные заводы, рабочих учили профессии на производственном объединении «Кристалл».

Юрий Николаев, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Республики Саха (Россия):

Мы же все родом из детства. Всегда ищешь то, что когда-то в детстве. Сегодня я на этой кондитерской фабрике первый раз за много-много лет прочувствовал запах детства, когда это свежее и экологически чистое. Я очень рад, что такие предприятия в Беларуси имеются. Мы надеемся, что это востребовано во всем мире.