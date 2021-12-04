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«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем

04 декабря 2021 15:04
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Новости Беларуси. Гомельская область и Республика Саха развивают сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее расскажет Анна Корольчук.  

«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем-1

«Мы нуждаемся в ваших комбайнах». Делегация из Якутии посетила Гомельскую область для развития сотрудничества – читайте здесь.  

Якутия – крупнейший субъект Российской Федерации, по территории ее пятая часть. Так же, как и Гомельская область – одна пятая Беларуси. Исторически регионы связаны давно: когда в Якутии появились первые гранильные заводы, рабочих учили профессии на производственном объединении «Кристалл».  

«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем-4

Сегодня же гостей решили познакомить с другим промышленным гигантом региона – кондитерской фабрикой. Экскурсия по конфетно-шоколадным и вафельным цехам вызвала ностальгию: здесь многие попробовали те самые конфеты по классическим советским рецептурам.  

«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем-7

Юрий Николаев, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Республики Саха (Россия):
Мы же все родом из детства. Всегда ищешь то, что когда-то в детстве. Сегодня я на этой кондитерской фабрике первый раз за много-много лет прочувствовал запах детства, когда это свежее и экологически чистое. Я очень рад, что такие предприятия в Беларуси имеются. Мы надеемся, что это востребовано во всем мире.

«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем-10

Ежегодно фабрика производит 2,5 миллиона килограммов продукции, 30 % которой идет на экспорт. Больше половины – в Российскую Федерацию.  

# Беларусь-Россия # общество # Анна Корольчук # Андрей Бобович # Алексей Еремеев # Юрий Николаев # Фотофакт

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