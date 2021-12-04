«Мы нуждаемся в ваших комбайнах». Делегация из Якутии посетила Гомельскую область для развития сотрудничества

Новости Беларуси. Гомельская область и Республика Саха развивают сотрудничество. Делегация из Якутии прибыла в юго-восточный регион, чтобы познакомиться с промышленным и культурным потенциалом и найти новые точки для взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа получилась насыщенной.
Подробнее о результатах встречи расскажет Анна Корольчук.
Соглашение о сотрудничестве между Гомельским облисполкомом и правительством Республики Саха было подписано еще в 2012 году. Не было только межпарламентского взаимодействия – и вот завизирован и этот документ. Между Беларусью и Якутией уже наработаны хорошие связи в сфере машиностроения: в регион поставляются белорусские автомобили и шины. Тракторы на полях – тоже родом из Беларуси. Потенциал для развития огромный.
Алексей Еремеев, председатель Государственного собрания Республики Саха (Якутия):
Мы нуждаемся в сельскохозяйственной технике, которую производит Республика Беларусь. Мы нуждаемся в ваших комбайнах, мы нуждаемся в ваших тракторах. Мы нуждаемся в ваших большегрузных машинах, потому что у нас, как вы знаете, алмазодобыча, золотодобыча, у нас добыча коксующегося угля открытым карьерным способом. Все это связано с большой техникой.
«Мы надеемся, что это востребовано во всем мире». Гостей из Якутии сводили на производство кондитерской фабрики под Гомелем – подробности здесь.