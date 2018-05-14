Разработан регламент посещения родственниками молодых мам в роддоме

Новости Беларуси. Разработан регламент посещения рожениц отцами и родственниками.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Юлию Савочкину – главного специалиста отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения, регламент находится на согласовании в министерстве. Организации здравоохранения его увидят в ближайшее время.
По словам Юлии Савочкиной, речь идет не только о посещении рожениц отцами детей, но и другими родственниками.
Министерство здравоохранения выступило с данной инициативой, так как это было востребовано обществом.
Во время посещений будет обеспечена приватная обстановка, которая не будет мешать другим женщинам.
Новшество будет внедрено во всех роддомах, родильных и акушерско-гинекологических отделениях страны.
Будущие мамы смогут посещать врача гораздо реже. Новый протокол принят Минздравом (читать далее).