Разработан регламент посещения родственниками молодых мам в роддоме

Новости Беларуси. Разработан регламент посещения рожениц отцами и родственниками.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Юлию Савочкину – главного специалиста отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения, регламент находится на согласовании в министерстве. Организации здравоохранения его увидят в ближайшее время.

По словам Юлии Савочкиной, речь идет не только о посещении рожениц отцами детей, но и другими родственниками.

Министерство здравоохранения выступило с данной инициативой, так как это было востребовано обществом.

Во время посещений будет обеспечена приватная обстановка, которая не будет мешать другим женщинам.

Новшество будет внедрено во всех роддомах, родильных и акушерско-гинекологических отделениях страны.