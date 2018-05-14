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Разработан регламент посещения родственниками молодых мам в роддоме

14 мая 2018 13:34
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Новости Беларуси. Разработан регламент посещения рожениц отцами и родственниками.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Юлию Савочкину – главного специалиста отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения, регламент находится на согласовании в министерстве. Организации здравоохранения его увидят в ближайшее время.

По словам Юлии Савочкиной, речь идет не только о посещении рожениц отцами детей, но и другими родственниками.

Министерство здравоохранения выступило с данной инициативой, так как это было востребовано обществом.

Во время посещений будет обеспечена приватная обстановка, которая не будет мешать другим женщинам. 

Новшество будет внедрено во всех роддомах, родильных и акушерско-гинекологических отделениях страны. 

Будущие мамы смогут посещать врача гораздо реже. Новый протокол принят Минздравом (читать далее).

# Беременность и роды # общество

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