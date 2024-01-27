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Разрабатывают экипировку, технику и даже рекламу! Что исследуют в научном институте МЧС Беларуси?

27 января 2024 20:15
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У нас в студии Юрий Иванов, первый заместитель начальника Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь.

Разрабатывают экипировку, технику и даже рекламу! Что исследуют в научном институте МЧС Беларуси?-1

Александр Меженный, ведущий:
У нас есть целый институт и там целый штат ученых, чем они занимаются?

Разрабатывают экипировку, технику и даже рекламу! Что исследуют в научном институте МЧС Беларуси?-4

Юрий Иванов, первый заместитель начальника Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
Действительно, задачи, которые стоят перед нашим институтом, подразумевают наличие высококвалифицированных специалистов, которые могут решать оперативно задачи в области научного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в нашем Научно-исследовательском институте пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций существует ряд научно-исследовательских центров. Это научно-исследовательский центр ликвидации чрезвычайных ситуаций, который занимается разработкой экипировки, техники, методов ликвидации чрезвычайных ситуаций. Центр обеспечения функционирования системы противопожарного нормирования и стандартизации, который разрабатывает нормы и правила пожарной безопасности, различные нормативные правовые акты, технические правовые акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также это центр исследования в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью, все вы видели акции, которые проводятся работниками этого центра.

Разрабатывают экипировку, технику и даже рекламу! Что исследуют в научном институте МЧС Беларуси?-7

Та реклама, которая расположена на улицах, по телевидению, работа, направленная на привитие нашим гражданам основ безопасности и жизнедеятельности, чтобы они не попадали в чрезвычайные ситуации. Также у нас функционирует центр разработки автоматических систем ликвидации чрезвычайных ситуаций, в котором разрабатываются различные технические устройства по раннему обнаружению пожаров, также их автоматическая ликвидация.

Подробности в интервью.

# МЧС Беларуси # общество # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко # Юрий Иванов

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