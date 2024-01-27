Разрабатывают экипировку, технику и даже рекламу! Что исследуют в научном институте МЧС Беларуси?

У нас в студии Юрий Иванов, первый заместитель начальника Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь.

Александр Меженный, ведущий: У нас есть целый институт и там целый штат ученых, чем они занимаются?

Юрий Иванов, первый заместитель начальника Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:

Действительно, задачи, которые стоят перед нашим институтом, подразумевают наличие высококвалифицированных специалистов, которые могут решать оперативно задачи в области научного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в нашем Научно-исследовательском институте пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций существует ряд научно-исследовательских центров. Это научно-исследовательский центр ликвидации чрезвычайных ситуаций, который занимается разработкой экипировки, техники, методов ликвидации чрезвычайных ситуаций. Центр обеспечения функционирования системы противопожарного нормирования и стандартизации, который разрабатывает нормы и правила пожарной безопасности, различные нормативные правовые акты, технические правовые акты в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также это центр исследования в области безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью, все вы видели акции, которые проводятся работниками этого центра.