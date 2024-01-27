Как прошла репетиция ЦЭ? Узнали мнение школьников об испытаниях

Как прошли испытания и какие новации ждут выпускников в мае, расскажет Алина Мычко.

Волнительное время начинается для выпускников белорусских школ. Сегодня, 27 января, в стране прошел репетиционный централизованный экзамен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 55 тысяч 11-классников проходили задания по разным предметам. Выбор был у каждого. Похожие задачи ребята решали весь год, что называется, набивали руку. Но все равно секреты успеха у каждого свои.

Экзамен – финальный аккорд 11 лет обучения. Момент ответственный и для многих волнительный. Елизавета Судибор и Александр Балаболов готовиться начали еще в прошлом году. Поэтому в своих силах уверены на все сто. На репетицию ЦЭ идут, в первую очередь чтобы «настроиться», посмотреть, где есть пробелы, и провести работу над ошибками. Сегодня ребята сдавали английский язык.

Елизавета Судибор, учащаяся 11 класса гимназии № 25 Минска: Я могу спокойно посмотреть на свои знания, что я могу, что не могу, что доработать, а какую тему можно оставить в покое, чтобы написать на максимально высокий балл.

Александр Балаболов, учащийся 11 класса гимназии № 25 Минска:

Чувствую немного волнение, потому что подхожу к этому весьма серьезно. Но теплые слова нашего директора подбодрили меня. И я готов побеждать.

Подробности в видео.

Результаты сегодняшних испытаний станут известны в течение двух-трех недель. Методика подсчета баллов останется прежней. Сам централизованный экзамен ждет ребят 27 и 30 мая. Его сдадут около 58 тысяч выпускников.