27 января отмечают 79 лет со дня освобождения Освенцима Красной армией

27 января – международный день памяти жертв холокоста. Дата была выбрана неслучайно. 79 лет назад войска Красной армии освободили немногочисленных выживших в концлагере Освенцим в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он стал местом уничтожения народов в годы Великой Отечественной войны. Так об Освенциме говорил его создатель и руководитель Рудольф Гесс. В лагере смерти были заключены более полутора миллионов человек. Ежедневно нацисты со всех захваченных земель свозили около 20 человек в день, которых они называли «нежелательными элементами».

Бернард Оффен, бывший узник Освенцима:

После приезда в лагерь мой отец пошел в одну сторону. Я пошел в другую. Я выжил. Мой отец был одним из тех, кого отравили газом в тот день. А меня отправили к другим. Почему-то я не хотел понимать, что это значит, потому что я видел, как людей казнили в Плашове и сжигали их тела.

Во время войны нацисты уничтожили около шести миллионов евреев. 800 тысяч из них убиты на белорусской земле. Те трагические события и память о них – предупреждение для всех людей об опасности ненависти, нетерпимости, расизма и предрассудков. Это указано в резолюции ООН, которой учрежден Международный день памяти жертв холокоста еще в 2005 году.