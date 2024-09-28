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Лучших водителей самосвала определяют в Жодино

28 сентября 2024 13:47
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Виртуозы за рулем самосвала! На «БЕЛАЗ» определяют лучших водителей. На этот раз в Жодино приехали представители шести стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших водителей самосвала определяют в Жодино-2

С каждым годом растет число стран – участниц конкурса. В этом году добавились Казахстан и Армения. Сегодня в программе чемпионата маневрирование, змейка, разные виды парковки и все на время в управлении 130-тонным гигантом. К слову, 7 из 10 моделей этого класса машин на планете производят именно в Беларуси. Наша техника хорошо зарекомендовала себя в 80 странах. Больше всего поставок в Россию и Узбекистан.

Лучших водителей самосвала определяют в Жодино-4

Батыр Расулов, оператор-водитель автосамосвала «БЕЛАЗ» (Узбекистан):
Комфортно, работаю 14 лет на «БЕЛАЗе». Я бы хотел еще побольше таких машин к нам, в Узбекистан. Наш город живет на этом и вся страна. Шестое место занимает по добыче золота по всему миру. У нас много в Узбекистане карьеров.

«БЕЛАЗ» удерживает почти треть мирового рынка карьерных самосвалов. Постоянно обновляются линейки. Нынешней весной все тот же 130-тонник выпустили с двигателем на газе и электричестве.

# Предприятия Беларуси

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