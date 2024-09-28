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Его каверы набирают миллионы просмотров в TikTok – пообщались с талантливым школьником

28 сентября 2024 13:47
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Преодолеть трудности и найти себя в творчестве. Сегодня в гостях «Нового утра» удивительный и талантливый парень Владислав Якимович, учащийся 11 класса средней школы № 6 города Бреста.

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Хочется спросить, конечно, про творчество, потому что ты же очень творческий человек. Расскажи, пожалуйста, подробнее, чем ты занимаешься. Он, безусловно, тебя, наверное, тоже поддерживает, потому что обратная волна от людей благодарности за то, что ты делаешь, она же тоже, наверное, очень большая.

Его каверы набирают миллионы просмотров в TikTok – пообщались с талантливым школьником-2

Владислав Якимович, певец, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа № 6 г. Бреста»:
Да, это очень классно. Я как вообще начал снимать каверы? Я сначала решил завести TikTok-аккаунт, просто попробовать. И вот однажды утром выкладываю ролик, что-то там дальше уснул, просыпаюсь, а там 100 тысяч просмотров набралось.

Его каверы набирают миллионы просмотров в TikTok – пообщались с талантливым школьником-4

Екатерина Яцкевич:
А что за кавер был?

Владислав Якимович:
Потом к вечеру было 600 тысяч просмотров. Это был кавер на песню «Лесник» «Король и Шут». И потом я на следующий день еще одну песню выкладываю «Король и Шут». И все, там уже на миллион просмотров улетает. И я понимаю, что действительно нужно продолжать этим заниматься. И с тех пор начал периодически выкладывать песни. Это моя отдушина, я очень люблю петь. Сцена позволяет мне расслабиться и почувствовать себя комфортно.

Посмотрите, как юный талант исполняет песню «Ланфрен-ланфра» Михаила Боярского в нашем интервью.

# Молодежь Беларуси # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Екатерина Яцкевич

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