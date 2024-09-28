Его каверы набирают миллионы просмотров в TikTok – пообщались с талантливым школьником

Преодолеть трудности и найти себя в творчестве. Сегодня в гостях «Нового утра» удивительный и талантливый парень Владислав Якимович, учащийся 11 класса средней школы № 6 города Бреста.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Хочется спросить, конечно, про творчество, потому что ты же очень творческий человек. Расскажи, пожалуйста, подробнее, чем ты занимаешься. Он, безусловно, тебя, наверное, тоже поддерживает, потому что обратная волна от людей благодарности за то, что ты делаешь, она же тоже, наверное, очень большая.