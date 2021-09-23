Как приготовить клюквенное печенье? Многодетная мама поделилась семейным рецептом

Клюквенный морс бодрит лучше кофе. В многодетной семье Андрейчук тонус поддерживают горячим эликсиром. Варят ягоды, протирают, добавляют кусочки апельсина и свежую мяту со своего огорода. Клюквенный чай готовят из ягод, листьев и веток. Лучшего лекарства от простуды не придумаешь. А на десерт и для гостей – любимое клюквенное печенье.

Татьяна Андрейчук, многодетная мама:

Это блюдо я знаю уже давным-давно, со своего детства. Еще моя бабушка его пекла, а теперь его пеку я для своей большой семьи. Для этого нам понадобится 300 грамм муки, масло, 1 яйцо, 2 ложки сметаны, 100 грамм сахара и разрыхлитель.

Берем муку, добавляем 10 грамм разрыхлителя, хорошо это смешиваем. Добавляем сахар и размягченное сливочное масло – примерно 180 грамм. Теперь хорошенько все это смешиваем.

Разбиваем 1 яйцо, добавляем 2 ложки сметаны. Все хорошенько перемешиваем. Тесто должно получиться воздушное. Готовую массу отправляем в холодильник на 20 минут. Затем выкладываем тесто в форму.

Татьяна Андрейчук:

А теперь мы берем наш кладезь – клюкву и добавляем ее в пирог. Берем часть теста, которое оставили, и натираем его на терке. А теперь отправляем пирог в духовку на 20 минут при температуре 200 °C.

Наше печенье готово. Приятного вам аппетита!