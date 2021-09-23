Варенье и компоты – сомнительный способ приготовления. Как лучше хранить клюкву, чтобы сохранить её полезные свойства?

Королева болот, природный антибиотик, суперантиоксидант. Клюква – самая полезная из дикорастущих ягод, рекордсмен по количеству витамина С. Содержит группу В, A, бета-каротин, E, K, железо, кальций, магний, фосфор, калий, натрий, цинк. Неспроста наши предки с сентября до первых заморозков запасались кисленькой на здоровье.

Валентина Колбасник, продавец:

Наша клюква из Гродненской области Сморгонского района. У нас очень красивые болота. Надо, чтобы она была плотная, красная. Можно проверить, чтобы она отпрыгивала от стола, тогда она уже зрелая и готова к употреблению. Если однобокая, она просто, может, во мху была, а если она розовая, может, ее даже собрали зеленую. Если на зиму хотите заготовить впрок, просто залить водой – кипяченой или колодезной, и ничего с ней не сделается, 2-3 года стоит.

Самое время укрепить иммунитет. Витамин С – броня от инфекций и вирусов. Кислота отлично разжижает кровь и в качестве профилактики рекомендована людям старше 50. Чудо-ягода помогает укрепить сосуды, предупреждает развитие злокачественных новообразований, выводит из организма плохой холестерин и может противостоять кариесу. Как приготовить клюквенное печенье? Многодетная мама поделилась семейным рецептом – подробнее здесь.

Анна Бедрицкая, диетолог, врач-нутрициолог:

Если инфекция на начальной стадии, то с помощью клюквы, клюквенного морса можно вывести себя в очень хорошее состояние, то есть выздороветь. Давно клюква употребляется при болезнях мочевыводящих путей, мочеполовой системы, поэтому она очень полезна, особенно это женская история.

Катерина Давыдова, диетолог, врач-нутрициолог:

Если у пациента есть язвенные либо эрозивные заболевания желудка, конечно, здесь большое противопоказание. Если почки работают не в полном режиме, они задерживают эти оксалаты в виде камней, и затем развивается мочекаменная болезнь. Но в бочке клюквы есть ложка дегтя. Витамин С быстро улетучивается. Любые термообработки, дробления беспощадно разрушают самое ценное, поэтому лучший вариант – употреблять в сыром виде либо замораживать, чтобы организм взял по максимуму. Сушеные дары тоже хороши, но в разы увеличивается калорийность и содержание углеводов.