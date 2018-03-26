«Размер субсидии – 11 бюджетов прожиточного минимума». Более 170 безработных минчан в 2018 году получат субсидии на открытие своего бизнеса

Новости Беларуси. Более 170 безработных минчан в 2018 году получат субсидии городской службы занятости на организацию собственного бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Свои заявки, подкрепленные дельными бизнес-планами, уже отправили около 30 перспективных претендентов. В рейтинге самых популярных среди начинающих предпринимателей сфер – торговля, строительно-ремонтные работы и компьютерные услуги.
В 40 % случаев таким капиталом пользуются женщины и молодежь. Господдержка помогает начинающим бизнесменам закупить оборудование и всё необходимое для организации производства и создания новых рабочих мест.
Светлана Леончик, начальник отдела Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Его размер регламентирован нормативными документами. По мере пересмотра размера бюджета прожиточного минимума возрастает и размер субсидии. На сегодняшний день этот размер составляет порядка 2200 рублей.
Кроме того, в столице для безработных организовали курсы «Предпринимательская деятельность». Для обучения (кстати, абсолютно бесплатно) сюда направят более сотни слушателей. Здесь читают лекции по курсу финансовой и компьютерной грамотности, логистике и десяткам других полезных направлений.