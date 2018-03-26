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«Размер субсидии – 11 бюджетов прожиточного минимума». Более 170 безработных минчан в 2018 году получат субсидии на открытие своего бизнеса

26 марта 2018 20:27
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Новости Беларуси. Более 170 безработных минчан в 2018 году получат субсидии городской службы занятости на организацию собственного бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свои заявки, подкрепленные дельными бизнес-планами, уже отправили около 30 перспективных претендентов. В рейтинге самых популярных среди начинающих предпринимателей сфер – торговля, строительно-ремонтные работы и компьютерные услуги.

В 40 % случаев таким капиталом пользуются женщины и молодежь. Господдержка помогает начинающим бизнесменам закупить оборудование и всё необходимое для организации производства и создания новых рабочих мест.

«Размер субсидии – 11 бюджетов прожиточного минимума». Более 170 безработных минчан в 2018 году получат субсидии на открытие своего бизнеса-1

Светлана Леончик, начальник отдела Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Размер субсидии составляет 11 бюджетов прожиточного минимума. Его размер регламентирован нормативными документами. По мере пересмотра размера бюджета прожиточного минимума возрастает и размер субсидии. На сегодняшний день этот размер составляет порядка 2200 рублей.

Кроме того, в столице для безработных организовали курсы «Предпринимательская деятельность». Для обучения (кстати, абсолютно бесплатно) сюда направят более сотни слушателей. Здесь читают лекции по курсу финансовой и компьютерной грамотности, логистике и десяткам других полезных направлений.

# общество # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Светлана Леончик

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