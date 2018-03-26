«Размер субсидии – 11 бюджетов прожиточного минимума». Более 170 безработных минчан в 2018 году получат субсидии на открытие своего бизнеса

Новости Беларуси. Более 170 безработных минчан в 2018 году получат субсидии городской службы занятости на организацию собственного бизнеса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Свои заявки, подкрепленные дельными бизнес-планами, уже отправили около 30 перспективных претендентов. В рейтинге самых популярных среди начинающих предпринимателей сфер – торговля, строительно-ремонтные работы и компьютерные услуги.

В 40 % случаев таким капиталом пользуются женщины и молодежь. Господдержка помогает начинающим бизнесменам закупить оборудование и всё необходимое для организации производства и создания новых рабочих мест.