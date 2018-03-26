«Можем за 12 дней, если погода позволит, провести сев ранних яровых». В Беларуси стартовала посевная кампания
Новости Беларуси. Посевная кампания начнется сразу после того, как поля освободятся от снега и прогреется почва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что, собственно, уже произошло в южных районах Беларуси. Там техника начала выходить в поля. И хотя по сравнению с 2017 годом сроки весенних работ сместились, зато в этот раз морозы не испортили озимые.
Петр Бутрим, СТВ:
После теплых, по-настоящему весенних, выходных на юго-западе Беларуси +10 градусов. Для аграриев знак – к посевной готовность номер один. А где-то и полноценный выход. На полях наконец-то появляется техника.
Трактор и сеялка Максима Онискевича пока на горизонте смотрятся довольно сиротливо. Но скоро подтянутся и коллеги по ремеслу – дело времени. Морозы отступили, а значит, жаркая пора посевной хоть и с ощутимым опозданием, но все же началась.
А вот чтоб урожай был щедрым, надо пахать – порой от рассвета до заката. Даже для самого молодого в хозяйстве механизатора это не новость, а аксиома. К тяготам весенне-полевых готов и железный помощник.
Максим Онискевич, механизатор:
Масла поменяли перед самым выездом. Чтобы ездить и не думать, что он станет. Потому что посевная это же свои сроки.
В этом хозяйстве уже второй день в почву к многолетним травам исправно добавляют семена клевера. Акцент здесь делают на заготовку кормов. По сравнению с 2017 годом, в поле вышли на две недели позже. Зато морозы в этот раз не испортили озимые.
Григорий Панасюк, директор сельхозпредприятия:
Поле ровное. Ни выпадений, ни вымерзаний, ни вымоканий. Посев ровный.
Ждет с поля еще лучшей погоды, а вместе с ней долгожданной отмашки, и Владимир Хорунжий. Для него это уже 38-я посевная. Сжатые сроки опытного агрария нисколько не пугают. Напротив, появляется своего рода спортивный интерес.
К слову, засеивать ячмень механизатор, возможно, начнет уже к концу этой недели. Раньше, как здесь говорят, земля не пустит. Поэтому придется держать достаточно высокий темп.
Григорий Панасюк:
Готовы в сутки сеять около 60 гектаров. Плюс два трактора могут работать с плугами. Всего у нас четыре энергонасыщенных трактора. Мы можем за 12 дней, если погода позволит, провести сев ранних яровых.
И все же, большинство сельхозпредприятий с началом весенне-полевых работ не спешат, ведь кое-где, даже на юге страны, еще лежит снег. Но главное – старт посевной дан!